Топ-5 фитнес-трекеров, популярных сейчас в Беларуси

Если вы следите за своим здоровьем, занимаетесь в зале или, например, любите бегать, не лишним окажется покупка фитнес-трекера для более точного отслеживания показателей. С помощью сервиса KUPI.TUT.BY мы составили подборку из пяти подобных аппаратов.





Отметим, что при составлении рейтинга мы ориентировались на первую пятерку гаджетов в соответствующем разделе сервиса KUPI.TUT.BY, отсортированных по популярности в регионе.





Одна из самых популярных моделей производителя. Гаджет может синхронизироваться со смартфонами на Android и iOS, защищен по стандартам IP67 и WR30 (брызги, дождь), оснащается экраном диагональю в 0,42 дюйма и аккумулятором на 70 мАч.

Из дополнительных функций — оповещения о входящих уведомлениях со смартфона. Mi Band 2 оснащается акселерометром и встроенным пульсометром и может проводить мониторинг сна, подсчитывать сожженные калории и количество пройденных шагов.





Новая, усовершенствованная версия фитнес-браслета от Xiaomi в сравнении с предыдущей рассмотренной нами моделью. У гаджета более крупный OLED-дисплей с более высоким разрешением, защита по улучшенным стандартам IP68 и WR50 (душ, плавание без ныряния), а также аккумулятор на 110 мАч.

В наличии также акселерометр, шагомер и встроенный пульсометр. Информация с датчиков, как и в Mi Band 2, отправляется в специальное приложение на смартфоне. Есть уведомления о входящих звонках и сообщениях (в том числе из мессенджеров).





Куда более дорогое устройство от Samsung, работающее на операционной системе Tizen. Браслет может синхронизироваться со смартфонами на Android и iOS, оснащается GPS-модулем, а также цветным AMOLED-дисплеем с диагональю в 1,5 дюйма. В наличии и 4 ГБ собственной памяти, а также защита от воды по классу WR50 (душ, плавание без ныряния).

Емкость аккумулятора Gear Fit2 Pro равняется 200 мАч. Производитель заявляет, что в активном режиме использования полного заряда хватает на девять часов работы. Браслет умеет отслеживать беговые маршруты, записывать траекторию перемещений с историями забегов и, например, вести трекинг плавания.

В наличии таймер, секундомер, акселерометр, гироскоп, высотомер и встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса.





В отличие от большинства аналогов, браслет умеет не только подсчитывать пульс или количество потраченных калорий, но и автоматически режиме отслеживать полученную с пищей энергию.

Подобное стало возможным благодаря датчику биоимпеданса, который посылает низко- и высокочастотные сигналы через кожу и измеряет динамику внеклеточной жидкости в организме. Из дополнительных «фишек» аппарата выделяется возможность следить за водно-солевым балансом в теле, а также анализировать качество сна, суточную активность и уровень стресса.



Источник: gadget-life.ru

Одна из первых версий фитнес-браслетов Xiaomi, которая защищена от влаги по стандарту IP67, аккумулятором на 45 мАч, набором необходимых датчиков (акселерометр, встроенный пульсометр), но не оборудуется экраном.

Существенных различий в фитнес-функциях в сравнении с более новыми моделями нет, но в отличие от того же Mi Band 2, «первый» трекер необходимо постоянно синхронизировать с приложением, чтобы видеть свои результаты. В Mi Band 2 все данные отображаются на экране.