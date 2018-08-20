Почему у нас болит голова, когда мы прекращаем пить кофе

Кофеин — любимый «наркотик» офисных работников. И отказ от него может стать настоящей головной болью, в прямом смысле этого слова, рассказывает Мерлин Томас, профессор медицины из австралийского Университета Монаша.

Кофеин — это стимулятор, который быстро проникает в наш мозг и блокирует рецепторы, притупляющие его работу. После чашки кофе мы чувствуем умиротворение, сосредоточенность и легкую эйфорию, что позволяет улучшить работу над определенными задачами и снять сонливость. Однако это светлая сторона действия кофеина.



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Главный его недостаток в том, как мы себя чувствуем, не получая его привычную дозу. Из-за ожидаемых максимумов активности мозга после чашки кофе, минимумы без него кажутся длиннее и глубже.

Еще одна проблема заключается в том, что кофеин вызывает привыкание. Когда мы не получаем то, к чему привыкли, мы чувствуем себя усталыми, невнимательными, раздражительными и капризными. Это можно назвать «кофеиновым отходняком». Многие люди регулярно пьют напитки с кофеином, чтобы избежать подобного чувства.

Самым распространенным симптомом отказа от кофеина являются боли в области лба, висков и затылка. Как правило они короткие, обычно длятся день или два, но иногда могут продолжаться до недели и даже вызывать мигрень.

Как правило, головную боль после полного отказа от кофеина испытывает около половины всех людей, постоянно пьющих чай или кофе. При этом чем больше и чаще мы получаем кофеин, тем более вероятно появление состояния «отходняка».

Известно, что головная боль может возникнуть после отказа от кофеина даже у людей, пьющих всего одну чашку кофе в день. Для появления неприятных ощущений достаточно пить кофе три дня подряд, а затем отказаться от его употребления.

Состояние «отходняка» возникает лишь при полном воздержании от кофеина, его пик наступает спустя день или два. При этом избавиться от него легко, утверждает Мерлин Томас — спустя 30−60 минут после того, как вы выпьете даже небольшую чашечку кофе или чая, головная боль пропадает.

Кстати, австралийские исследователи выяснили, что для снятия симптомов «отходняка» работает эффект плацебо — пациентам давали кофе без кофеина (не говоря об этом), и головная боль исчезала. Разумеется, это не сработает, если вы будете знать, что в напитке нет стимулятора.