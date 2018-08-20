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МТС повышает тарифы с 1 сентября
21.08.2018 11:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
МТС
Повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг.
Информацию о новых тарифах можно посмотреть тут — для
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МТС рассказал о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9% к уровню текущих тарифов с 1 сентября 2018 года. Изменится стоимость основных услуг...
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