МТС повышает тарифы с 1 сентября

МТС рассказал о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9% к уровню текущих тарифов с 1 сентября 2018 года. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг.

Информацию о новых тарифах можно посмотреть тут — для физических и юридических лиц.

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