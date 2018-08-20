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Bloomberg: Apple выпустит "бюджетный" MacBook и профессиональный Mac mini

21.08.2018 13:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Apple планирует выпустить недорогой ноутбук и ориентированный на профессионалов компьютер Mac mini. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg: Apple выпустит "бюджетный" MacBook и профессиональный Mac mini
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Новый ноутбук будет выглядеть так же, как MacBook Air, но на нем будет установлен дисплей высокого разрешения Retina, которым компания оснащает другие свои устройства. Размер экрана составит около 13 дюймов, как на MacBook Air.

Нынешний MacBook Air, цена которого составляет около тысячи долларов, остается единственным ноутбуком компании без экрана с высоким разрешением. В прошлом году модель обновили и оборудовали новым процессором, однако каких-либо более серьезных изменений аппарат не претерпел.

Агентство отмечает, что выпущенная в 2015 г. обновленная версия другой модели — MacBook — рассматривалась компанией как замена MacBook Air, однако при цене в 1,3 тысячи долларов компьютер оказался слишком дорогим для некоторых пользователей.

Цену планируемого к производству лэптопа источники Bloomberg не называют, однако указывают, что он будет предназначен для тех, кто ищет более дешевые воплощения текущих продуктов Apple.

В Bloomberg рассказали, что производитель также планирует выпуск новой версии компьютера Mac mini — системного блока, продающегося без остальных устройств (монитор, клавиатура, мышь) в комплекте, стоимость которого составляет сейчас около 500 долларов.

Компания хочет сделать обновленный Mac mini более ориентированным на профессиональных пользователей — например, разработчиков приложений, — что сделает этот продукт более дорогим по сравнению с существующим вариантом.

По утверждению агентства, планы компании во многом связаны с низкими продажами тех устройств, производство и продажа которых идет уже наиболее продолжительное время.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки Apple:

 
 
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Apple планирует выпустить недорогой ноутбук и ориентированный на профессионалов компьютер Mac mini. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
 
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