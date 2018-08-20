"Деньги согласились вернуть на кладбище". Как покупатели iPhone борются с интернет-магазинами

Купили смартфон по сниженной цене, вскоре гаджет перестал работать, вернуть деньги за товар не получается — так вкратце можно описать истории белорусов, пострадавших от приобретения iPhone в нескольких интернет-магазинах. Кроме того, они подозревают продавцов в хитрой схеме с постоянной сменой названий компаний.

Дешевле, чем на рынке

Белорусский интернет-магазин istar.by (ООО «Онлайн трэйд») занимается продажей техники компании Apple — iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch и других гаджетов.



Скриншот с сайта istar.by

Такие же устройства по схожей цене предлагались в ismartbel.by (ООО «Олтехниксбел») и appledise.com (ООО «Мобайлтехникс»). Сейчас сайты этих двух магазинов не работают.

При заходе на appledise.com высвечивается надпись Tests, а при попытке открыть ismartbel.by выводится сообщение о том, что запрошенный сайт не был найден на хостинге.

Запись, отображающаяся при заходе на appledise.com



Запись, отображающаяся при заходе на ismartbel.by

В интернет-магазинах некоторые товары предлагались с ощутимой скидкой в сравнении с оригинальной ценой аппаратов — например, в istar.by iPhone 7 (32 ГБ) отдают за 950 рублей при полной цене в 1629 рублей у официального продавца .

Воспользоваться предложениями названных выше интернет-магазинов решила целая группа людей — по их словам, они были полностью уверены, что покупали новые оригинальные устройства. Об этом говорилось, например, на сайте istar.by (сейчас этого указания нет — прим.ред.), кроме того, представители продавца подтверждали эту информацию, утверждают покупатели.



Фотография распечатанной переписки одного из клиентов с официальным представителем магазина в Instagram

Вскоре смартфоны выходили из строя. Возвратить деньги получалось не у всех. Пострадавшие пользователи создали общий чат в Viber, где делились своими историями.

После появилась и страница в Instagram, где эти истории начали публиковаться для более широкой аудитории. Так недовольные клиенты интернет-магазинов надеются предостеречь других покупателей.

Мы поговорили с несколькими из авторов Instagram-профиля и узнали, как они борются за свои права и пытаются вернуть свои деньги.

«На связь никто из представителей магазина так и не вышел»

Одного из покупателей зовут Алексей. Его выбор пал на iPhone 7 (128 ГБ) черного цвета, за который просили 1180 рублей. В сравнении с другими предложениями в Сети разница в цене составляла около 300 рублей. Покупку он совершил в appledise.com (ООО «Мобайлтехникс»).

По словам Алексея, его заверили, что смартфон полностью новый, оригинальный.

— Оплату можно было совершить только наличными. Курьер привез смартфон в оговоренное место и время и пообещал, что при возникновении любых вопросов за смартфон вернут деньги в течение 14 дней.

Молодому человеку выдали товарный чек и гарантийный талон (кассового чека не оказалось).

— Честно говоря, подозрения возникли сразу, — рассказал Алексей. — Возле кнопки громкости был люфт, это вызвало опасения.

Кроме того, логотип «яблока» на задней стороне устройства на ощупь отличался от оригинального смартфона, немного выступал над корпусом и как будто был наклеен поверх него.

— У меня знакомый работает в сервисном центре по ремонту телефонов, попросил его посмотреть аппарат, — уточнил Алексей.

По заключению этого сервиса купленный iPhone оказался не новым и не оригинальным — аппарату больше года. Корпус и дисплейный модуль отличаются от заводских запчастей Apple, количество проведенных циклов заряда аккумулятора — 409.





Алексей обратился к продавцу с требованием вернуть деньги. По его словам, несмотря на заверения курьера при продаже, отдавать их просто так там отказали и посоветовали обращаться в сервисный центр, указанный в гарантийном талоне. Якобы только после его заключения при обнаружении дефектов телефон могут заменить.

При обращении в сервис Алексей пожаловался на аккумулятор и плохо работающий микрофон, из-за чего его было практически не слышно. Перед обращением молодой человек уже успел нанести на экран защитное стекло.

— Только через 14 дней я смог забрать свой iPhone. На дисплее не было защитного стекла, снизу по болтам было видно, что телефон вскрывали. На вопрос, почему нет стекла и зачем открывали устройство при обычной диагностике, в сервисе ответили, что так проверяли отсутствие подтеков внутри корпуса, — пояснил Алексей.

На следующий день он заметил, что разъем для подзарядки заменили вместе с микрофоном (соединяются одним шлейфом) — теперь он стал белым, хотя остальной аппарат черного цвета.





В финальном заключении сервиса сказано, что «технические характеристики абонентского устройства находятся в пределах нормы». После этого диалог с сервисным центром и магазином Алексей прекратил и обратился в общество защиты потребителей.





Там ему рекомендовали писать претензию и отправить ее продавцу. На ответ давалось 15 дней, однако спустя этот срок на связь никто из представителей магазина так и не вышел.

Алексей оставил несколько комментариев на страницах интернет-магазина в соцсетях, где нашел других покупателей, столкнувшихся с подобной проблемой. У них уже был создан общий чат в Viber, в котором было около 20 человек. Там они делились друг с другом своими историями.

«Деньги предложили вернуть на Кальварийском кладбище»

Похожая история случилась с еще одной покупательницей — Дарьей. Она приобрела iPhone 6 (16 ГБ), который в istar.by (ООО «Онлайн трэйд») оценили в 480 рублей (полная цена у официального продавца составляет 949 рублей за версию на 32 ГБ, модель на 16 ГБ уже не продается — прим. ред.).

Курьер привез телефон — на первый взгляд Дарьи, с аппаратом все было в порядке. Однако позже на дисплее обнаружился «битый» пиксель, а аксессуары оказались неоригинальными — по гарнитуре нельзя было разговаривать (работала только передача звука, как в обычных наушниках), на коробке не было логотипа Apple.



Скриншот из Instagram-профиля, созданного покупателями

Дарья решила звонить продавцу и требовать возврата денег, там ей отказали. Рекомендация от магазина одна — несите телефон в сервисный центр, все вопросы могут решаться только после его заключения. Девушка так и сделала.

— Я звонила им несколько недель, просила дать номер администрации или директора.

Спустя время запрашиваемый номер Дарье предоставили, правда дозвониться по нему так и не вышло. В итоге ее все же связали с руководством магазина. Она представилась и попросила представиться собеседника.

— Я человек, — сказали в ответ.

— В смысле человек? Назовите вашу фамилию, имя и отчество, — требовала Дарья. — Кто вы, какая ваша должность в этой организации?

— Я просто человек, представитель компании.

В конце разговора собеседник всё-таки назвался Михаилом, но конкретного решения проблемы предложить так и не смог. Через три дня пришел ответ из сервисного центра, где телефон посоветовали «отправлять в Европу на завод» из-за брака. Дарья вновь обратилась в магазин с требованием вернуть деньги.

Все это время уже купленный Дарьей iPhone оставался в сервисном центре, отдать гаджет владельцу пообещали на следующей неделе. Но этого так и не произошло.

Девушке вновь удалось связаться с Михаилом. Она пригрозила ему коллективными жалобами недовольных клиентов.



Скриншот из Intagram-профиля покупателей

В конце концов с покупательницей связались представители сервисного центра и сообщили, что готовы поменять бракованный iPhone на другой аппарат. Дарья приехала в сервис, но там ее ждал старый гаджет, которому просто заменили экран на новый (хотя она оставляла телефон только на диагностику). По словам девушки, на корпусе устройства были видны следы от клея.

Забирать iPhone из сервиса она не захотела, написала отказную и позвонила Михаилу. Девушка рассказала, что тот посоветовал ей взять телефон и уверял, что аппарат «отремонтировали на заводе, и теперь он полностью как новый». Дарья вновь отказалась.

В итоге девушке согласились вернуть деньги и назначили встречу… на Кальварийском кладбище. Но сделка не состоялась из-за того, что она забыла взять с собой аксессуары, которые в магазине давали в подарок при покупке смартфона (защитную пленку и силиконовый чехол) — иначе на возврат денег продавец не шел.

По словам Дарьи, Михаил представился бывшим судьей, сказал, что ему 28 лет, что он юрист и работал в КГБ. При этом предоставить свои паспорт мужчина наотрез отказался. На следующей день Дарье все же удалось вернуть свои деньги. С момента покупки до этого момента прошло больше месяца.

«Совершить контрольную закупку пока не можем»

Другие истории отличаются лишь деталями. Например, Анна приобрела в appledise.com iPhone 7 Plus на 256 ГБ за 1500 рублей, а смартфон, с ее слов, оказался уже активирован. В магазине ей ответили, что это происходит из-за того, что аппараты растаможиваются в России. Позже дисплей перестал реагировать на нажатия.



Копия ответа сервисного центра

Анна проверила IMEI и выяснила, что оригинальный аппарат оснащался 32 ГБ встроенной памяти, хотя в настройках показывается 256 ГБ (скорее всего, это произошло из-за смены платы — прим. ред.).

Девушка написала заявления в Министерство по налогам и сборам, Генеральную прокуратуру, отделение милиции и собирается подать обращение в Министерство антимонопольного регулирования.

В первом из названных выше ведомств Анне ответили, что не могут начать расследование из-за того, что юридическим лицам меньше двух лет. Из-за этого они не имеют права совершать «контрольную закупку» (метод финансового контроля государственных органов).

С момента приобретения смартфона прошло уже почти полтора месяца, но решить проблему Анне пока не удалось.

Разные компании, но одни и те же люди?

По словам покупателей, istar.by (ООО «Онлайн трэйд») каким-то образом связан с appledise.com (ООО «Мобайлтехникс») и ismartbel.by (ООО «Олтехниксбел»).

Недовольные клиенты рассказали, что одну из претензий на ООО «Мобайлтехникс» получил Михаил, который является представителем istar.by, что, он сам якобы подтвердил им по телефону.

Покупатели также заявляют, что независимо от магазина, смартфоны им привозят одни и те же курьеры, но с разными товарными чеками. На сторонних интернет-ресурсах (например, skargi.by) тоже говорится о том, что istar.by связан с appledise.com



Скриншот сохраненной HTML-копии сайта appledise.com

Отметим, что мы смогли найти упоминание appledise.com на самом сайте istar.by. Возможно, администраторы просто упустили этот момент при «переезде».



Скриншот с сайта istar.by, сделан 14.08.2018



Сохраненная HTML-копия сайта appledise.com

Связаться с представителями appledise.com (ООО «Мобайлтехникс») у нас не получилось. Сайт сейчас не работает, а телефонные номера, которые удалось найти в архивных HTML-копиях интернет-магазина, недоступны или переправляют на голосовую почту. Через мессенджеры (один из указанных в HTML-копии номеров зарегистрирован в Telegram) установить контакт с представителями магазина также не получилось.



Товарные чеки, предоставленные в ООО «Онлайн трэйд» и ООО «Мобайлтехникс» покупателям.

Отметим, что ООО «Онлайн трэйд» и ООО «Мобайлтехникс» числятся в базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и являются действующими компаниями, которые не прекратили свою деятельность.

Интересно, что домен istar.by зарегистрирован не на ООО «Онлайн трэйд», а на индивидуального предпринимателя.





При этом в торговом реестре указывается, что istar.by зарегистрирован на ООО «Онлайн трэйд».





Есть еще один момент. Согласно п. 2 Указа президента № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» с 1 июля 2010, все юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны размещать свои сайты на серверах, расположенных на территории страны.

Также, согласно указу, все ресурсы, размещенные на территории Беларуси, подлежат обязательной регистрации в БелГИЭ . Однако такой регистрации у istar.by мы не нашли.





Не Apple Premium Reseller

В ismartbel.by (ООО «Олтехниксбел») — предполагаемой второй копии istar.by — смартфон приобрела еще одна покупательница — Марина. Пообщавшись с другими пострадавшими, она поняла, что гаджет ей привез тот же курьер, что и в istar.by (был найден его профиль с фотографиями в соцсетях).

Кстати, упоминание appledise.com, аналогичное таковому на istar.by, есть и на ismartbel.by.



Скриншот сайта сделан 20.08.2018, сейчас сайт уже не доступен

Отметим, что ООО «Олтехниксбел» не зарегистирован ни в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ни в торговом реестре. На сайте также указано, что iSmartbel (айСмартбел) — официальный партнер компании Apple в Беларуси со статусом Apple Premium Reseller. На самом деле, это не так.

Единственным официальным партнером Apple в Беларуси с таким статусом является i-Store , это нам подтвердили в компании. Таким образом, iSmartbel вводит покупателей в заблуждение.



Скриншот сайта сделан 20.08.2018, сейчас сайт уже не доступен

«Больше похоже на потребительский экстремизм»

Мы связались с представителями istar.by и попросили прокомментировать ситуацию. Нам ответили, что большинство описанных выше историй не связаны с их клиентами. Единственной покупательницей istar.by (ООО «Онлайн трэйд») является Дарья, деньги которой уже вернули. К другим покупателям магазин отношения не имеет, ведь начал работать лишь в конце июня нынешнего года.

Представители istar.by также отметили, что Дарья «продолжает прикидываться клиентом, с которым не решен вопрос, и активно ведет агитацию. Больше похоже на потребительский экстремизм и заработок денежных средств таким образом».

Что говорят юристы

За комментарием мы также обратились в общественное объединение «Городское общество защиты потребителей» . Там нам рассказали, что если продавец уверял покупателей в том, что смартфоны являются полностью оригинальными, но по факту это не так, то товар имеет недостаток и не соответствует условиям договора.

В случае приобритения товара, имеющего недостаток, покупателям необходимо обратиться с письменной претензией к продавцу. В ней нужно заявить одно из требований, установленных статьей 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены товара;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения расходов по устранению недостатков товара.

расторжения договор розничной купли-продажи и произвести возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Пострадавшим клиентам в Городском обществе защиты прав потребителей советуют заявить требования из-за нарушения их прав на надлежащее качество товара. Если факт продаж неоднократный, покупателям стоит обратиться в правоохранительные органы по факту обмана, мошенничества.

Чтобы не попасть в схожую ситуацию, перед приобретением товара в интернет-магазине рекомендуется досконально изучить отзывы о предполагаемом продавце, запросить у него документацию, подтверждающую качество товара. При доставке устройства тщательно изучить информацию, расположенную на коробке, в инструкции и на гарантийном талоне.

При защите своих прав потребитель может ссылаться на Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей», в частности статьи 1,5,7,20−26, а также на Гражданский Кодекс Республики Беларусь.

Кстати, некоторые покупатели уже успели обратиться в общество защиты прав потребителей и правоохранительные органы и «готовы идти до конца».

Простые советы при покупке смартфона

Чтобы не оказаться в похожей ситуации, покупать смартфоны лучше всего у официальных продавцов. К тому же, большинство из них предлагает рассрочку сроком до 24 (а иногда и до 36) месяцев.

Еще один вариант — приобретение дорогостоящего аппарата за границей. Скорее всего, там он будет стоить немного дешевле, и при взъезде обратно в Беларусь получится вернуть часть стоимости через Tax free.

При покупке у неофициальных продавцов устройство до передачи денег также будет нелишним протестировать в одном из проверенных сервисных центров.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple: