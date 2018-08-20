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velcom вслед за МТС объявил о повышении тарифов

21.08.2018 17:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оператор velcom вслед за МТС объявил о повышении тарифов с 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте компании. До этого тарифы на мобильную связь поднимались с 1 апреля.

velcom вслед за МТС объявил о повышении тарифов
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Оператор утверждает, что размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%.

При этом без изменений останутся стоимость тарифных планов фиксированной связи, абонентская плата тарифного плана lemon, размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств», тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.

Одновременно с указанными выше изменениями подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки "ПРИВЕТ". Так, стоимость 1 МБ в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз.

Кроме того, с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика.

Мы собрали в одной таблице старые и новые расценки на некоторых актуальных тарифных планах оператора для физлиц. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#. Цены ниже указаны в рублях.

А подробно с новыми тарифами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom и "ПРИВЕТ".

Комфорт
Было, руб
Стало, руб
Абонплата
 11,11 11,43
Звонок на другие сети
 0,1459 0,1501
СМС
 0,0449 0,0462
     
Комфорт 2
Было
Стало
Абонплата
 16,72 17,2
Звонок на другие сети
 0,1122 0,1154
СМС
 0,0449 0,0462
     
Комфорт 4
Было
Стало
Абонплата
 18,97 19,52
Звонок на другие сети
 0,0898 0,0924
СМС
 0,0449 0,0462
     
Комфорт 8
Было
Стало
Абонплата
 24,58 25,29
Звонок на другие сети
 0,0898 0,0924
СМС
 0,0449  0,0462
     
Лайт
Было
Стало
Абонплата
 8,39 8,63
Звонок внутри сети (2G)
 0,0448 0,046
Звонок на другие сети
 0,1684 0,1732
СМС
 0,0449 0,0462
     
Smart Бесконечный
Было
Стало
Абонплата
 56,02 57,64
Звонок на другие сети
 0,0898 0,0924
СМС
 0,0449  0,0462
     
Бизнес-класс
Было
Стало
Абонплата
 112,15 115,4
СМС
 0,0449 0,0462
     
В твоем ритме
Было
Стало
Абонплата
 10,66 10,96
Звонок внутри сети
 0,0616 0,0633
Звонок на другие сети
 0,0616 0,0633
СМС (свыше 500 в месяц)
 0,0449 0,0462
     
lemon
 Было
Стало
Абонплата 29,9 29,9
Звонок внутри сети или в другую сеть
(сверх включенного пакета)
 0,07 0,072
СМС
 0,0449 0,0462
   
 
Тарифные планы линейки WEB (абонплата)
Было
Стало
WEB 10 + voka
 15,6 16,05
Супер WEB 5 8,75 9
Супер WEB 10 12,87 13,24
Супер WEB 30 20,08 20,66
WEB Легкий
 1,9 1,95
WEB Танкисты
 10,88 11,19

Напомним, сегодня утром МТС рассказал о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9% к уровню текущих тарифов с 1 сентября 2018 года. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг, а тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.

 
 
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Оператор velcom вслед за МТС объявил о повышении тарифов с 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте компании. До этого тарифы на мобильную связь...
 
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