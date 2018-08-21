Пять самых мощных танков и САУ в Курской битве

23 августа 1943 года закончилась Курская битва — одно из главных сражений Великой Отечественной войны. С обеих сторон в ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов. 42.TUT.BY выбрал пять самых мощных образцов бронетехники, которые были задействованы в этом сражении.

Количество — то же качество

Танк Т-34 к началу Курской битвы уступал немецким средним танкам — Т-IV и «Пантере». А атака на тяжелый «Тигр» и вовсе была сравни самоубийству. Но у Т-34 было преимущество в количестве — чуть больше двух тысяч единиц. Для сравнения: немцы смогли выставить немногим более 190 «Пантер» и 134 «Тигра».



Танки Т-34−76 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге. Фото: waralbum.ru

Т-34 был вооружен 76-мм пушкой, чей снаряд не пробивал лобовую броню немецких «кошек». Стрелок-радист из 32-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии С. Б. Басс говорил: «Помню, стреляли по „Тигру“, а снаряды отскакивали, пока кто-то не сбил сначала его гусеницу, а затем всадил снаряд в борт. Но танк не загорелся, а танкисты начали выпрыгивать через люк. Мы их расстреливали из пулемета».



Советские танкисты возле танка Т-34 слушают игру на баянах во время отдыха перед боями на Курской дуге.

— Экипажи при столкновении с немецкими тяжелыми танками старались действовать из засад, чтобы поразить немецкий танк в борт или корму: «Брать в лоб немецкие машины не получалось. Но у Т-34 с первых дней, когда эти танки стали массово поступать в войска, было одно важное преимущество — маневренность. Пока экипаж «Тигра» перезаряжался и «наводился» на цель, у экипажа была от силы пара минут, чтобы выскочить, зайти немцу с фланга и выстрелить. Сказать, что командир с заряжающим должны были, помимо знаний, обладать еще и цирковой сноровкой — ничего не сказать, — вспоминал механик-водитель танка Т-34 Иван Костин.

Маневренность, опыт и численное превосходство помогли советским танкистам добыть победу, хотя цена ее была очень высока.

«Зверобой»

К началу битвы на Курской дуге советская армия располагала универсальным и страшным инструментом против любой немецкой бронетехники того периода — самоходкой Су-152. Ее конструкция оказалась настолько удачной, что в серию САУ пошла практически в неизменном по сравнению с опытным образцом виде. Правда, таких машин было немного — всего 24.



САУ СУ-152 командира 1541-го тяжелого самоходного артиллерийского полка резерва Верховного Главнокомандования гвардии майора Алексея Санковского.

САУ вооружалась мощной 152-мм гаубицей МЛ-20с. К слову, к началу сражения на Курской дуге в боекомплекте СУ-152 не было бронебойных снарядов, но советских самоходчиков этот факт особо не смущал. Для уничтожения немецкого среднего танка достаточно было попадания 43 кг осколочно-фугасного снаряда.



Башня немецкой «Пантеры» после попадания в нее 152-мм снаряда. Фото: istorya.pro

Снимки попаданий 152-мм боеприпасов по немецкой бронетехнике впечатляют: проломленные бронекорпуса, оторванные попаданием огромного снаряда башни и вырванные куски корпуса — у экипажей танков и САУ, по которым работала советская самоходка, почти не было шансов выжить.



Окончание сборки САУ СУ-152. Челябинский тракторный завод, 1943 г.

СУ-152 была единственной советской боевой машиной, способной успешно противостоять немецкой САУ «Фердинанд» с ее неуязвимой 200-мм лобовой броней.

Поэтому во время сражения на Курской дуге два отдельных тяжелых самоходно-артиллерийских полка (ОТСАП), насчитывавшие 24 Су-152 были переброшены на самое танкоопасное направление.

Всего за время Орловско-Курской операции им удалось уничтожить семь «Фердинандов» и десять «Тигров». В войсках за высокую эффективность против немецких кошек, СУ-152 прозвали «Зверобоем».

Pz. Kpfw.VI «Тигр»

Немецкий «Тигр» оснащался превосходной оптикой и мощной пушкой — 88-мм KwK 36 L/56 со скорострельностью 8 выстрелов в минуту. Мощное бронирование делало его неуязвимым к огню противотанковой артиллерии: 45-мм пушки не брали его даже в упор, а 76-мм пушки пробивали борт и корму на дистанции пистолетного выстрела.



Немецкий тяжелый танк Pz.Kpfw.VI «Тигр» из 505-го тяжелого танкового батальона (s.Pz.Abt. 505), захваченный советскими войсками на Орловско-Курском направлении. Машина командира 3-й роты.

Но больше всего танк импонировал механику-водителю — машина управлялась с помощью руля и оснащалась механической роботизированной коробкой передач с предварительным выбором передачи (наподобие современной Tiptronic). Восемь скоростей вперед и четыре назад.



Советские автоматчики пробегают мимо горящего немецкого танка Pz.Kpfw.VI «Тигр».

«Мягкая подвеска» — индивидуальная торсионная, шахматное расположение катков в четыре ряда, восемь на борт — позволяла вести огонь с ходу. Правда, в России зимой снег и грязь забивались между катками и поутру намертво сковывали танк.

САУ «Фердинанд»

Мощное вооружение — 88-мм нарезная пушка Pak. 43/2 с длиной ствола в 71 калибр — позволяло немецкой самоходке поражать любые советские танки на дальности свыше трех километров. Лобовая броня самоходки составляла 200 мм. Пробить ее на тот момент не могло ни одно советское орудие.



Советские бойцы и командиры осматривают немецкие САУ «Фердинанд», подбитые на Орловском участке фронта.

Экипаж САУ насчитывал шесть человек. Негативно на боевых качествах «Фердинанда» сказывался большой вес (65 тонн) и отсутствие оборонительного вооружения (пулемета), хотя при грамотном применении эти два фактора можно было нивелировать.



Советские танкисты у захваченной немецкой самоходки. Немецкое тяжелое штурмовое орудие «Фердинанд» 653-го батальона (дивизиона), захваченное в исправном состоянии вместе с экипажем солдатами советской 129-й Орловской стрелковой дивизии.

Против хорошо защищенных «Фердинандов» снаряды танковых советских пушек оказались практически бесполезны: из осмотренных специалистами ГБТУ КА (Главное автобронетанковое управление Красной Армии) 21 машины всего одна, с бортовым номером 602, имела пробоину в левом борту. Снаряд поразил самоходку в районе бензобака, и «Фердинанд» сгорел.



Истребители танков «Фердинанд», подбитые 15−16 июля 1943 года в районе станции Поныри. Слева штабная машина № II-03. Была сожжена бутылками с керосиновой смесью после попадания снаряда, повредившего ходовую часть.

Всего за время проведения операции «Цитадель» было безвозвратно потеряно 39 самоходных установок данного типа.

Sturmpanzer IV

Вооруженная 150-мм гаубицей StuH 43 L/12, эта самоходка была построена на шасси танка Panzer IV. Основным ее предназначением была поддержка пехоты огнем, особенно в городских районах. Боекомплект к гаубице из 38 выстрелов раздельного заряжания размещался по бортам и на корме рубки.



Штурмовое орудие Sturmpanzer IV «Brummbär» 216-го батальона штурмовых танков (Sturmpanzer-Abteilung 216) вермахта, подбитое в районе железнодорожной станции Поныри.

Броня САУ была рассчитана на защиту от орудий средних калибров. Лоб корпуса прикрывала 50-, 80- или 100-мм плита в зависимости от модификации, рубки — 100 мм. Борта были защищены гораздо слабее — около 50 мм.

На Курской дуге фактически состоялся дебют этих боевых машин, где они использовались не только как орудия поддержки пехоты, но и в ряде случаев как истребители танков.

Sturmpanzer IV действовали под Курском в составе 216-го батальона штурмовых танков, одна из этих машин — под номером 38 — сейчас демонстрируется в музее в подмосковной Кубинке.