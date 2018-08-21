От первого спутника до высадки на Луне. История освоения космоса в инфографике

В конце 1950-х человечество приступило к активному освоению космоса. Каждая из двух супердержав — СССР и США — пробивалась через тернии к звездам, пытаясь опередить конкурента в «космической гонке». Вместе с Приорбанком мы создали инфографику, на которой отметили наиболее значимые события, связанные с освоением космоса, упомянув и важные для Беларуси даты.



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