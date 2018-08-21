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От первого спутника до высадки на Луне. История освоения космоса в инфографике

22.08.2018 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В конце 1950-х человечество приступило к активному освоению космоса. Каждая из двух супердержав — СССР и США — пробивалась через тернии к звездам, пытаясь опередить конкурента в «космической гонке». Вместе с Приорбанком мы создали инфографику, на которой отметили наиболее значимые события, связанные с освоением космоса, упомянув и важные для Беларуси даты.

От первого спутника до высадки на Луне. История освоения космоса в инфографике

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От первого спутника до высадки на Луне. История освоения космоса в инфографике

От первого спутника до высадки на Луне. История освоения космоса в инфографике

 
 
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В конце 1950-х человечество приступило к активному освоению космоса. Каждая из двух супердержав — СССР и США — пробивалась через тернии к звездам, пытаясь...
 
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