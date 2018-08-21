Метеорит в 40 раз ярче Луны пролетел над Алабамой

NASA выложило в интернет уникальные кадры падающего метеорита. Небесное тело сгорело над штатом Алабама, но до этого попало в объективы камер агентства, пишет iflscience.

Падение произошло ночью 17 августа и было зафиксировано сразу шестью камерами NASA, отслеживающими падения метеоритов в этом регионе.

По данным космического агентства, небесное тело диаметром около 2 метров падало со скоростью 86 400 км/с. На высоте примерно 29 километров над землей оно распалось на мелкие осколки и затем сгорело в атмосфере. Также в NASA рассказали, что в момент падения яркость метеорита была в 40 раз больше, чем у Луны.