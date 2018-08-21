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"Белтелеком" объявил о повышении цен на интернет и запуске новых тарифов

22.08.2018 12:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания «Белтелеком» вслед за МТС и velcom объявила о повышении стоимости услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также услуг видеоконференции с 1 сентября.

"Белтелеком" объявил о повышении цен на интернет и запуске новых тарифов
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Телеком-оператор отметил, что повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.

Отметим, что повышение, как и ранее у сотовых операторов, незначительное. Кроме того, оно коснулось не всех тарифов. К примеру, абонентская плата ADSL-тарифа «Домосед старт» вырастет с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, «Домосед XXL» — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж за «Комфорт экспресс» увеличится с 9 до 9,5 рубля, «Рекорд 10» — с 17,1 до 18 рублей, а «Рекорд 50 new» — с 23,5 до 24 рублей. Пакеты «Ясна» не подорожали.

Подробно с обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

Больше и лучше

Помимо подорожания, «Белтелеком» объявил о запуске новых тарифных планов и улучшении условий существующих.

В пакете «ЯСНА 100» скорость доступа в Интернет будет увеличена в 2 раза, а абонентская плата останется неизменной. Пакет переименован в «ЯСНА 200», и абоненты получат доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с.

«ЯСНА 100» и «ЯСНА 100 SMART» включают безлимитный доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с, интерактивное ТВ (более 110 каналов) или SMART ТВ (более 90 каналов), а также неограниченное количество соединений в телефонной сети «Белтелеком» (по республике).

Подключив «ЯСНА 50», пользователи получат безлимитный доступ в интернет на скорости до 50 Мбит/с, интерактивное ТВ (более 110 каналов), базовый пакет услуги «Умный дом», а также неограниченное количество соединений в телефонной сети «Белтелеком» (по республике).

Еще одно новое предложение — пакет «ЯСНА лайт» — включает в себя неограниченное количество соединений в телефонной сети «Белтелеком» (по республике) и интерактивное телевидение ZALA (более 110 каналов).

 
 
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Компания «Белтелеком» вслед за МТС и velcom объявила о повышении стоимости услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также услуг...
 
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