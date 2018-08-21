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Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

22.08.2018 15:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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4 октября компания Google, скорее всего, представит новые топовые смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. За полтора месяца до анонса в Сети сначала появились «живые» фотографии XL-модели, а теперь и ее обзоры.

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры
Источник: twitter.com/wylsacom

Несколько недель назад роликом с распаковкой устройства поделился Иван Лучков, а сегодня в Сети появилась новая порция качественных фотографий новинки от нескольких блогеров и профильных интернет-ресурсов (например, VenyaGeskin, Wylsacow, ROZETKED).

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Максим Хорошев, автор ROZETKED, пишет, что «Google допустила большую ошибку и за два месяца до выхода смартфона упустила партию готовых устройств. Это, пожалуй, самая крупная утечка со времен публикации видеообзора iPhone 6 за неделю до презентации Apple".

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры
Источник: twitter.com/wylsacom

По информации Хорошева, Pixel 3 XL получил экран с разрешением 2960 на 1440 пикселей, процессор Snapdragon 845 и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. В комплекте с аппаратом также есть проводные наушники, подключающиеся через USB-C порт. Поддерживается и беспроводная зарядка.

Также известно, что диагональ дисплея смартфона составит 6,2 дюйма (по другим источникам — 6,7 дюймов), оперативной и постоянной памяти соответственно будет 4 или 6 ГБ и 64/128 ГБ. Основная камера одинарная, на 12,2 Мп (f/1.8), фронтальная сдвоенная — на 8 Мп (f/2.2). Емкость аккумулятора — 3430 мАч, возможна защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Ниже — примеры снимков, которые в ROZETKED успели сделать на одинарную основную камеру Pixel 3 XL.

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры

Авторы ресурса заявляют, что «качество снимков не уступает конкурентам в лице Apple, Samsung и даже Huawei. Заслуга этого не только в обновленной оптике, но и в софте. Фотографии, как и прежде, отличаются насыщенностью цветов».

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Google:

 
 
Ссылка на источник 62
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4 октября компания Google, скорее всего, представит новые топовые смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. За полтора месяца до анонса в Сети сначала появились «живые» фотографии...
 
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