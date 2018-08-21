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Google "потеряла" свои еще не анонсированные смартфоны. Теперь в рунете появились их обзоры
22.08.2018 15:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
4 октября компания Google, скорее всего, представит новые топовые смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. За полтора месяца до анонса в Сети сначала появились «живые» фотографии XL-модели, а теперь и ее обзоры.
Несколько недель назад роликом с распаковкой устройства
Максим Хорошев, автор ROZETKED,
По информации Хорошева, Pixel 3 XL получил экран с разрешением 2960 на 1440 пикселей, процессор Snapdragon 845 и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. В комплекте с аппаратом также есть проводные наушники, подключающиеся через USB-C порт. Поддерживается и беспроводная зарядка.
Также известно, что диагональ дисплея смартфона
Ниже — примеры снимков, которые в ROZETKED
Авторы ресурса заявляют, что «качество снимков не уступает конкурентам в лице Apple, Samsung и даже Huawei. Заслуга этого не только в обновленной оптике, но и в софте. Фотографии, как и прежде, отличаются насыщенностью цветов».
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Google:
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4 октября компания Google, скорее всего, представит новые топовые смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. За полтора месяца до анонса в Сети сначала появились «живые» фотографии...
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