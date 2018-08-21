Минчанку постоянно подписывают на платные SMS-сервисы, утверждая, что всё законно

К нам обратилась минчанка Ольга, пожаловавшаяся на то, что ей постоянно приходят SMS-сообщения о том, что активированы платные сервисы, на которые она не подписывалась. Ситуация повторяется из месяца в месяц, и никто ничего поделать не может.

Отключение «возможно, платное»

Девушка утверждает, что она с января этого года «попала под sms-спам с платной подпиской на развлекательные сервисы m.funzone.by».

По ее словам, уведомление о сервисе за 0,20 руб. в день «падает с периодичностью раз в два месяца, причем отключение тоже „возможно, платное“».









Она также определила компанию, которая администрирует этот сервис — контент-провайдера «БелИнформМобил», располагающуюся в Минске по адресу пр. Независимости, 95. Отметим, что по этому адресу находится и сотовый оператор Ольги — МТС.

По словам девушки, в компании знают об этой рассылке, а в техподдержке на вопрос «на каком основании и сколько мне это стоило» ей ответили, что «активных подписок нет» (это было уже после того, как девушка их отключила). Ольга связалась с одним из менеджеров компании, и, по ее словам, та убедительно рассказала, что «всё по закону». Кроме того, девушке предложили обратиться к своему оператору.





«Один любезно оказывает техническую поддержку, другой — списывает деньги»

Однако ни в «БелИнформМобил», ни в контактном центре МТС не смогли ответить, на каких именно ресурсах и каким путем происходит подписка на платные услуги сервиса fanzone, посетовала Ольга:

— Но сходятся они в одном: чтобы подцепить эту заразу за 0,20 рубля в день не обязательно заходить на сайт сервиса, тыкать кнопку «заказать», вводить свои данные. Всё делается «где-то», «автоматически», где я «незаметно нажала какое-то всплывающее окно мимо крестика» или «послушала музыку». При этом один любезно оказывает техническую поддержку, другой — списывает деньги.

На выходных Ольга не поленилась сходить в один из центров МТС, чтобы написать письменное заявление. В салоне ей рассказали, что с рекламациями по рассылке с номера 1919 люди приходят не очень часто — в основном после подписки на сервисы 18+, так как они дороже.

В обращении Ольга пояснила, что контент-провайдер предложил обратиться по ее проблеме напрямую к оператору и приложила часть переписки с ним. Она просит объяснить, каким образом проходит оформление подписки, вернуть ей деньги, а также заблокировать возможность подключения подобных сервисов в будущем. По закону на него должны ответить в течение 14 дней.





Оператор не согласен

Мы также обратились в МТС за разъяснением ситуации. Оператор не согласен с тем, что абонент не знал о подключении подписок. Приводим комментарий компании:

"В связи с обращением абонента мы проверили порядок подключения услуг «Интернет-подписка на музыку» и «Интернет-подписка на видео». Проверка подтвердила, что порядок подключения был соблюден:

1. Абонент выразил свое согласие с правилами предоставления услуги, поставив галочку в специальной графе («чек-боксе») с текстом «Я согласен с правилами предоставления услуги». Ссылка на полные правила размещена на той же странице.

2. Нажал кнопку «Смотреть», которая появилась после проставления галочки в чек-боксе. Нажатие кнопки «Смотреть/Слушать» означает подключение к соответствующему сервису, о чем абонент информируется на той же странице. Там же размещен знак возрастной категории и информация о стоимости и способе отключения.

Обращаем внимание, что без выполнения этих двух действий абонент не подключит подписку и, соответственно, не получит доступ к контенту. Предложение подключить интернет-подписку абонент получает на тематических ресурсах, которые он посещает напрямую либо перейдя по ссылке с рекламных материалов.

После активации подписки абонент получил SMS-сообщение с информацией об активации, ссылкой на интернет-ресурс с контентом, стоимостью услуги, периодом ее предоставления и способом отключения.

При этом сразу после получения SMS-сообщения о подключении услуги «Интернет-подписка на музыку» абонент отключил услугу. Услуга «Интернет-подписка на видео» была отключена абонентом спустя две недели после получения SMS-сообщения с напоминанием об активной платной подписке (в целях информирования абонентов о наличии платных подписок такие SMS-сообщения приходят каждые две недели)".

Так кто же всё-таки виноват?

Ольга далеко не первая, кто столкнулся с несанкционированной SMS-подпиской. Совсем недавно мы уже писали о подобном случае , только с абонентом velcom.

Тогда оператор заверил, что «формат оформления интернет-подписок является прозрачным и предполагает двойную верификацию со стороны абонента», однако пострадавшая по-прежнему с этим не согласна и утверждает, что ни разу ничего не подтверждала.

Поэтому вопрос о том, кто виноват — абонент, который не замечает совершения действий, контент-провайдер или оператор — до сих пор остается открытым.