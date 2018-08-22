Топ-5 смартфонов с лучшими, по мнению экспертов, камерами

Камера — важнейший элемент в любом современном смартфоне, на который покупатели обращают особое внимание при выборе нового аппарата. Рейтинг гаджетов с лучшими в мире мобильными камерами составлен авторитетными экспертами DxOMark , и все устройства из первой пятерки прямо сейчас можно купить в Беларуси.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixaby

5 место: Xiaomi Mi 8

Топовый смартфон китайского производителя оснащается сдвоенной основной камерой. Разрешение первого широкоугольного модуля с оптической стабилизацией — 12 Мп (f/1.8), дополнительного телефото — 12 Мп (f/2.4). Последний нужен для фотографирования с размытием фона (боке) и 2-кратного увеличения.





Специалисты DxOmark выставили Xiaomi Mi 8 общую оценку в 99 баллов. К плюсам они отнесли точную экспозицию, широкий динамический диапазон создаваемых снимков, насыщенную и яркую цветопередачу с нейтральным балансом белого, а также быстрый автофокус и естественный эффект боке с плавными переходами в размытии.

К другим техническим характеристикам аппарата ( наш полный обзо р) относится мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 845, от 6/64 ГБ памяти, AMOLED-экран на 6,21 дюйма, аккумулятор емкостью 3400 мАч, а также продвинутая система разблокировки по лицу с инфракрасным датчиком. Разрешение селфи-камеры — 20 Мп.

Основная камера на задней стороне аппарата сдвоенная, разрешением каждого модуля в 12 Мп. Основной датчик может изменять диафрагму — f/1.5 или f2.4. При первом значении рекомендуется снимать при недостатке света, при втором — в хорошем освещении для более высокой детализации.



Источник: The Verge

Апертура дополнительного фотомодуля фиксированная — f/2.4. Оба фотодатчика оснащаются оптической стабилизацией, можно делать фотографии с размытием и 2-кратным зумом.

Представители DxOmark отмечают , что камера Samsung Galaxy S9+ «не имеет очевидных недостатков и отлично показывает себя во всех категориях съемки фото и записи видео». Благодаря этому аппарату удалось набрать 99 баллов.

Смартфон также может похвастаться экраном на 6,2 дюйма с AMOLED-матрицей, от 6/64 ГБ памяти с возможностью расширения картами microSD, процессором Exynos 9810 и аккумулятором на 3500 мАч. Фронтальный селфи-модуль — 8-мегапиксельный. Здесь можно прочесть наш полный обзор устройства.

3 место: Huawei P20

«Младший» флагманский смартфон производителя со сдвоенным модулем камер. Разрешение первого RGB-датчика — 12 Мп (f/1.8), второго монохромного — 20 Мп (/f1.6). Кроме стандартных функций зума и размытия фона, в P20 для создания лучших снимков используются технологии искусственного интеллекта. Отметим, что подобные алгоритмы задействованы и в уже рассмотренном нами Xiaomi Mi 8.





В DxOmark пишут , что камера смартфона обеспечивает хорошую детализацию и динамический диапазон во всех условиях съемки. Им также понравилось, как устройство «мылит» задний фон и работает при увеличении снимков. Результат гаджета — 102 балла.

Из других спецификаций ( наш обзор ) остановимся на IPS-экране диагональю в 5,8 дюймов, процессоре Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумуляторе на 3400 мАч и фронтальной камере разрешением в 24 Мп.

Как и в предыдущих рассмотренных нами смартфонах, основная камера на задней стороне устройства — двойная. Разрешение основного датчика составляет 12 Мп (f/1.75), дополнительного телефото — 16 Мп (f/2.6). Есть функции 2-кратного оптического зума и боке.





Эксперты DxOmark отметили , что HTC U12+ отлично справляется с правильной передачей цвета на фотографиях, а также оснащается быстрым автофокусом. К плюсам также относятся режимы с использованием вспышки, а также зуммированием и размытием фона. При этом специалисты отметили, что иногда на кадрах при слабом освещении заметны шумы, а при зуме свыше 2x детали теряются. Результат гаджета — 103 балла.

В остальном смартфон получил стандартный «флагманский» набор характеристик с 6-дюймовым Super LCD-экраном, процессором Snapdragon 845, 6/128 ГБ памяти и батареей на 3500 мАч. Из особенностей — технология Edge Sense 2, позволяющая активировать различные функции сжиманием граней устройства. HTC U12+ также оборудуется сдвоенной фронтальной камерой разрешением в 8 Мп.

1 место: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro оснащается тройной основной камерой. Первый широкоугольный модуль — 40 Мп (RGB, f/1.8), второй монохромный — 20 Мп (f/1.6), третий телефото — 8 Мп (f/2.4). К особенностям относится 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум, а также продвинутый эффект боке и система искусственного интеллекта с автоматическим определением объектов и настройки параметров при фотографировании.





В тестах DxOmark Huawei P20 Pro набрал 109 баллов — выше, чем у всех протестированных компанией смартфонов. Благодаря тройной комбинации фотодатчиков смартфон обеспечивает отличные снимки при плохом освещении и отличается лучшим в классе динамическим диапазоном. Смартфон также предлагает лучшие возможности в фотографировании с увеличением. С эффектом боке проблем также нет.

В остальном Huawei P20 Pro немногим отличается от обычного P20. В Pro-версии 6,1-дюймовый экран с OLED-матрицей, процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, большой аккумулятор емкостью в 4000 мАч, а также фронтальная камера на 24 Мп ( наш полный обзор ).