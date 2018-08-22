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Рыба-невидимка "исчезает" за 2 секунды

23.08.2018 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Маленькая единороговая рыба отряда иглобрюхообразных Monacanthus tuckeri обитает на мелководье Карибского моря. Джастин Эллен (Justine Allen) из Брауновского университета была поражена тем, насколько быстро рыбе удается маскироваться. За две секунды ей удается изменить цвет своего тела и слиться с роговыми кораллами, мимо которых она проплывает, пишет National Geographic Россия.

Рыба-невидимка "исчезает" за 2 секунды
Monacanthus tuckeri маскируется под коралловые полипы, водоросли или комки песка. Фото: commons.wikimedia.org

Эллен и ее команде удалось заснять процесс «исчезновения» на острове Малый Кайман в Карибском море. Исследователи также изучили в лаборатории поверхность тела рыбы, чтобы понять, каким образом она маскируется под окружающую среду.

Monacanthus tuckeri меняет цвет, чтобы создать «ложные очертания». Например, на ее коже может появиться темная полоса, которая визуально создает новую форму тела и настоящие контуры остаются незамеченными.

Каким же образом появляется новый узор? Рыба собирают всю информацию о том месте, где она находится. Потом мозг посылает сигналы в содержащие пигмент клетки кожи. В зависимости от сигнала пигмент может сосредоточиться в центре клеток, чтобы окрасить меньшую площадь, или, наоборот, заполнить клетку целиком.

На коже рыбы также имеются небольшие выступы, которые называются кожными лоскутами. Они делают очертания тела не такими гладкими и помогают рыбе маскироваться под коралловые полипы, водоросли или комки песка. Это вводит в заблуждение не только хищников, но и опытных исследователей.

 
 
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Маленькая единороговая рыба отряда иглобрюхообразных Monacanthus tuckeri обитает на мелководье Карибского моря. Джастин Эллен (Justine Allen) из Брауновского университета была...
 
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