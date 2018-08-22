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Microsoft будет продавать свои приставки Xbox One по ежемесячной подписке
23.08.2018 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Microsoft готовится к запуску сервиса, предлагающего приобрести игровую приставку Xbox One по ежемесячной платной подписке. Об этом
В The Verge предполагают, что кроме игровой приставки пользователям предоставят доступ к игровым сервисам Xbox Live и Xbox Game Pass — такой набор могут назвать Xbox All Access.
За комплект с Xbox One S в месяц придется платить около 22 долларов (в течение двух лет). Цена за аналогичный комплект, но с уже более производительной Xbox One X, составит порядка 35 долларов.
Сперва подобный набор будет доступен только в США в фирменных магазинах Microsoft. В The Verge пишут, что компания работает над предоставлением Xbox All Access и через другие каналы продаж.
Журналист издания отмечает, что если проект окажется успешным, он может прийти и в другие страны. После окончания двухлетней «рассрочки», консоль переходит в полное владение купившего ее пользователя.
Официального комментарий Microsoft о скором появлении Xbox All Access пока не поступило.
Смотрите, сколько у нас стоит Xbox One:
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Microsoft готовится к запуску сервиса, предлагающего приобрести игровую приставку Xbox One по ежемесячной платной подписке. Об этом со ссылкой на Windows Central пишет The Verge.
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