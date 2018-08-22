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Microsoft будет продавать свои приставки Xbox One по ежемесячной подписке

23.08.2018 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Microsoft готовится к запуску сервиса, предлагающего приобрести игровую приставку Xbox One по ежемесячной платной подписке. Об этом со ссылкой на Windows Central пишет The Verge.

Microsoft будет продавать свои приставки Xbox One по ежемесячной подписке

В The Verge предполагают, что кроме игровой приставки пользователям предоставят доступ к игровым сервисам Xbox Live и Xbox Game Pass — такой набор могут назвать Xbox All Access.

За комплект с Xbox One S в месяц придется платить около 22 долларов (в течение двух лет). Цена за аналогичный комплект, но с уже более производительной Xbox One X, составит порядка 35 долларов.

Сперва подобный набор будет доступен только в США в фирменных магазинах Microsoft. В The Verge пишут, что компания работает над предоставлением Xbox All Access и через другие каналы продаж.

Журналист издания отмечает, что если проект окажется успешным, он может прийти и в другие страны. После окончания двухлетней «рассрочки», консоль переходит в полное владение купившего ее пользователя.

Официального комментарий Microsoft о скором появлении Xbox All Access пока не поступило.

Смотрите, сколько у нас стоит Xbox One:

 
 
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Microsoft готовится к запуску сервиса, предлагающего приобрести игровую приставку Xbox One по ежемесячной платной подписке. Об этом со ссылкой на Windows Central пишет The Verge.
 
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