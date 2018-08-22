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Картинка дня. Как менялись континенты Земли за миллиарды лет
23.08.2018 10:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Кристофер Скотезе, почетный профессор Техасского университета и адъюнкт-профессор Северо-западного университета США на основании всех имеющихся на текущий момент данных сделал анимацию того, как менялись земные континенты Земли за прошедшие миллиарды лет из-за движения тектонических плит,
Анимацией поделился в своем Twitter-аккаунте известный климатолог — доктор Гэвин Шмидт.
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Кристофер Скотезе, почетный профессор Техасского университета и адъюнкт-профессор Северо-западного университета США на основании всех имеющихся на текущий...
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