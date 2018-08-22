Неанонсированный флагман Google уже продают в России за 2 тысячи долларов

В октябре Google представит новые топовые смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. Однако инженерные образцы XL-модели недавно попали к нескольким российским блогерам и профильным интернет-ресурсам, и они уже успели выпустить предварительные обзоры . Сегодня стало известно , сколько просят за смартфон на «черном» рынке.



Источник: twitter.com/wylsacom

Объявление с предложением о продаже Google Pixel 3 XL распространяется через Telegram. Из переписки видно, что первым покупателем стал Иван Лучков, который раньше всех выпустил ролик с распаковкой устройства. Продавец сообщает, что Google Pixel 3 XL (64 ГБ) в наличии на складе в Англии, но количество смартфонов ограничено.





Отмечается, что аппарат является предрелизной версией, но «все выглядит и работает ровно так же, как и будет после выхода данных устройств в продажу в начале октября». В PhoneArena уточняют, что цена такого Google Pixel 3 XL составляет 2 тысячи долларов. Неизвестный также предлагает Google Pixel 2 XL (128 ГБ) за 665 долларов с комплектом поставки. Без него аппарат продается за 565 долларов.





Известно, что юристы и служба безопасности Google связались с представителями завода Foxconn. Они хотят выяснить, как смартфоны попали на «черный» рынок до серийного выпуска и официального анонса. При этом продавец в Telegram утверждает, что Google не сможет заблокировать распространенные им аппараты.

Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны Google: