Ученые впервые нашли потомка неандертальца и денисовского человека

Исследователи из Института археологии и этнографии Российской академии наук и Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Германии, Великобритании и Канады изучили ДНК из кости девочки-подростка, жившей на Алтае 50 000 лет назад. Оказалось, что она была потомком двух разных видов древних людей — неандертальцев (Homo neanderthalensis) и денисовцев (Homo sapiens denisova), пишет chrdk.ru.

Эти родственники современного человека на сегодня вымерли, однако некоторое количество неандертальских генов есть у европеоидов и монголоидов, а денисовских — только у монголоидов. Все это свидетельствует о многочисленных случаях скрещивания разных видов людей в древности. Статья о необычной находке опубликована в Nature.



Реконструкция лица неандертальца. Neanderthal Museum, Меттманн, Германия. Фото: Stefanie Krull/Wikipedia

Авторы работы извлекли ДНК из кости, известной как денисовская-11. Она принадлежала девочке 13 лет от роду. Полученную последовательность генов сравнили с геномами из других костей алтайских неандертальцев и денисовцев (до сих пор представителей этого вида находили только на Алтае). Геном девочки по аллелям (различным формам одного и того же гена, расположенным на одинаковых участках гомологичных хромосом) на 42,4 процента совпал с геномом денисовца, а еще на 38,6 процента — с геномом неандертальца.

Интересно, что «неандертальские» аллели в ее геноме значительно больше похожи на аллели европейских неандертальцев — тех, что жили в пещере Виндия (современная Хорватия) примерно 40 000 лет назад, чем на аллели тех, чьи останки ранее находили на Алтае. Это указывает на возможность сравнительно быстрой миграции неандертальских предков девочки-подростка из Европы на Алтай. В этом случае они принадлежали к той группе неандертальцев, следы которых на Алтае до сих пор зафиксированы не были.

Не менее неожиданным оказалось и то, что денисовец, бывший отцом девочки, и сам нес в себе гены неандертальцев. Но в его роду гибридизация с этим видом случилась ориентировочно за 300−600 поколений до его рождения. К сожалению, длительность поколений для палеолита сейчас не вполне ясна, но приблизительно она составляет 25 лет. Таким образом, за 7,5−15,0 тысячи лет до скрещивания денисовца и женщины-неандертальца на Алтае произошло сходное спаривание особей двух видов.

Данный факт указывает на повторяющиеся эпизоды сближения представителей этих двух видов. Как правило, подобные события сопровождаются культурными контактами, в том числе переносом традиций изготовления орудий. Стоит отметить, что именно на Алтае — и пока только здесь — выявлено массовое изготовление неандертальцами орудий из кости. До недавних пор считалось, что неандертальцы не умели их делать в больших количествах.

Как уже писал «Чердак», современные люди, а точнее те из них, кто относится к монголоидам, также скрещивались с денисовцами два раза. Один раз гибридизация случилась с алтайскими денисовцами, другой — с какой-то другой группой людей данного вида. Поскольку факт двойной гибридизации был обнаружен генетическими методами (по следам в ДНК современных людей), а останки представителей второй группы денисовцев пока не найдены, понять, где случился второй эпизод скрещивания, пока не удается.