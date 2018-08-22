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Блокировщик рекламы "сломал" популярные сайты

23.08.2018 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Популярный блокировщик рекламы Adblock Plus для браузера Google Chrome «сломал» некоторые веб-сайты. Об этом пишет rtlz.nl.

Из-за ошибки в популярном плагине Adblock Plus, борющемся с рекламой на веб-сайтах, некоторые интернет-ресурсы сегодня «сломались»: посетители видят лишь белые страницы с текстом, почти без графических элементов. Вот как утром выглядел 42.TUT.BY.

Блокировщик рекламы "сломал" популярные сайты
Скриншот сайта 42.TUT.BY, сделанный утром 23.08.2018

В rtlz.nl пишут, что ошибка происходит из-за случайного добавления буквы «n» в один из исходных файлов Adblock Plus. В результате сайты больше не могут загружать исходный дизайн с графикой. Команда Adblock Plus заявляет, что создаст решение, которое предотвратит подобные ситуации в будущем.

Блокировщик рекламы "сломал" популярные сайты

Отметим, что нам решить проблему помогло обновление списка фильтров в расширенных настройках плагина. После этого сайты стали загружаться с исходным дизайном и графическими элементами.

 
 
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Популярный блокировщик рекламы Adblock Plus для браузера Google Chrome «сломал» некоторые веб-сайты. Об этом пишет rtlz.nl.
 
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