|
Блокировщик рекламы "сломал" популярные сайты
23.08.2018 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Популярный блокировщик рекламы Adblock Plus для браузера Google Chrome «сломал» некоторые веб-сайты. Об этом
Из-за ошибки в популярном плагине Adblock Plus, борющемся с рекламой на веб-сайтах, некоторые интернет-ресурсы сегодня «сломались»: посетители видят лишь белые страницы с текстом, почти без графических элементов. Вот как утром выглядел 42.TUT.BY.
В rtlz.nl пишут, что ошибка происходит из-за случайного добавления буквы «n» в один из исходных файлов Adblock Plus. В результате сайты больше не могут загружать исходный дизайн с графикой. Команда Adblock Plus заявляет, что создаст решение, которое предотвратит подобные ситуации в будущем.
Отметим, что нам решить проблему помогло обновление списка фильтров в расширенных настройках плагина. После этого сайты стали загружаться с исходным дизайном и графическими элементами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный блокировщик рекламы Adblock Plus для браузера Google Chrome «сломал» некоторые веб-сайты. Об этом пишет rtlz.nl.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)