Популярный блокировщик рекламы Adblock Plus для браузера Google Chrome «сломал» некоторые веб-сайты. Об этом пишет rtlz.nl.

Из-за ошибки в популярном плагине Adblock Plus, борющемся с рекламой на веб-сайтах, некоторые интернет-ресурсы сегодня «сломались»: посетители видят лишь белые страницы с текстом, почти без графических элементов. Вот как утром выглядел 42.TUT.BY.



Скриншот сайта 42.TUT.BY, сделанный утром 23.08.2018

В rtlz.nl пишут, что ошибка происходит из-за случайного добавления буквы «n» в один из исходных файлов Adblock Plus. В результате сайты больше не могут загружать исходный дизайн с графикой. Команда Adblock Plus заявляет, что создаст решение, которое предотвратит подобные ситуации в будущем.





Отметим, что нам решить проблему помогло обновление списка фильтров в расширенных настройках плагина. После этого сайты стали загружаться с исходным дизайном и графическими элементами.