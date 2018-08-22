ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ноутбук Xiaomi для офисных работников оценили в 580 долларов

23.08.2018 13:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Xiaomi сегодня анонсировала новый недорогой лэптоп серии Mi Notebook. Ноутбук доступен в нескольких конфигурациях, сообщает Gizchina.

Ноутбук Xiaomi для офисных работников оценили в 580 долларов

Лэптоп выполнен в корпусе толщиной 19,9 миллиметра с металлической крышкой, остальные элементы — пластиковые. Гаджет доступен в черном и белом исполнении. На левой грани — HDMI-порт, пара USB 3.0, Ethernet и разъем для наушников. Справа — слот для карт памяти, один USB 2.0 и порт питания.

Ноутбук Xiaomi для офисных работников оценили в 580 долларов

У клавиатуры с цифровым блоком подсветки не предусмотрено, ход клавиш — 1,5 миллиметра. За звук отвечают два динамика на 3 Вт, поддерживающих Dolby Audio.

Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей, есть антибликовое покрытие, углы обзора — 178 градусов. В зависимости от версии процессором выступает Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения. Оперативной памяти — 4 или 8 ГБ, постоянной — SSD-диск на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ. Видеокарта — NVIDIA GeForce MX110 (2 ГБ). Емкость аккумулятора — 39 Вт·ч.

Ноутбук Xiaomi для офисных работников оценили в 580 долларов

В Китае за модель с i5 / 4GB / 128GB + 1TB / MX110 просят 580 долларов, i5 / 8GB / 128GB + 1TB / MX110 — 655 долларов, i7 / 8GB / 128GB + 1TB / MX110 — 728 долларов. Старт продаж намечен на 28 августа.

Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки Xiaomi:

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi сегодня анонсировала новый недорогой лэптоп серии Mi Notebook. Ноутбук доступен в нескольких конфигурациях, сообщает Gizchina.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Блокировщик рекламы "сломал" популярные сайты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика