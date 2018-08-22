Ноутбук Xiaomi для офисных работников оценили в 580 долларов

Xiaomi сегодня анонсировала новый недорогой лэптоп серии Mi Notebook. Ноутбук доступен в нескольких конфигурациях, сообщает Gizchina.





Лэптоп выполнен в корпусе толщиной 19,9 миллиметра с металлической крышкой, остальные элементы — пластиковые. Гаджет доступен в черном и белом исполнении. На левой грани — HDMI-порт, пара USB 3.0, Ethernet и разъем для наушников. Справа — слот для карт памяти, один USB 2.0 и порт питания.





У клавиатуры с цифровым блоком подсветки не предусмотрено, ход клавиш — 1,5 миллиметра. За звук отвечают два динамика на 3 Вт, поддерживающих Dolby Audio.

Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей, есть антибликовое покрытие, углы обзора — 178 градусов. В зависимости от версии процессором выступает Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения. Оперативной памяти — 4 или 8 ГБ, постоянной — SSD-диск на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ. Видеокарта — NVIDIA GeForce MX110 (2 ГБ). Емкость аккумулятора — 39 Вт·ч.





В Китае за модель с i5 / 4GB / 128GB + 1TB / MX110 просят 580 долларов, i5 / 8GB / 128GB + 1TB / MX110 — 655 долларов, i7 / 8GB / 128GB + 1TB / MX110 — 728 долларов. Старт продаж намечен на 28 августа.

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