Windows 95 превратили в компьютерное приложение

Разработчик Феликс Ризеберг (Felix Rieseberg) превратил операционную систему Windows 95 в приложение для современных компьютеров. Об этом пишет ресурс The Verge.



Источник: The Verge

Приложение с Windows 95 доступно для компьютеров на операционных системах Windows, macOS и Linux. Разработчик разместил исходный код и версии программы для названных выше ОС на github.com.

Отмечается, что работает практически все — например, Wordpad, MS Paint и «Сапер». А вот Internet Explorer загружать интернет-страницы отказывается. Приложение для Windows весит 128 МБ. Журналист The Verge пишет, что оно занимает в оперативной памяти около 200 МБ.