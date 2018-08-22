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Windows 95 превратили в компьютерное приложение

23.08.2018 22:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Разработчик Феликс Ризеберг (Felix Rieseberg) превратил операционную систему Windows 95 в приложение для современных компьютеров. Об этом пишет ресурс The Verge.

Windows 95 превратили в компьютерное приложение
Источник: The Verge

Приложение с Windows 95 доступно для компьютеров на операционных системах Windows, macOS и Linux. Разработчик разместил исходный код и версии программы для названных выше ОС на github.com.

Отмечается, что работает практически все — например, Wordpad, MS Paint и «Сапер». А вот Internet Explorer загружать интернет-страницы отказывается. Приложение для Windows весит 128 МБ. Журналист The Verge пишет, что оно занимает в оперативной памяти около 200 МБ.

 
 
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Разработчик Феликс Ризеберг (Felix Rieseberg) превратил операционную систему Windows 95 в приложение для современных компьютеров. Об этом пишет ресурс The Verge.
 
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