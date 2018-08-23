Samsung представила свой первый смартфон на Android Go

Компания Samsung анонсировала свой первый недорогой смартфон на операционной системе Android Go — Galaxy J2 Core. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.





Android Go — упрощенная версия операционной системы, на которой запускаются облегченные версии приложений, разработанные для устройств с небольшой производительностью. Поверх системы установлена оболочка Samsung.

Galaxy J2 Core оснащается 5-дюймовым LCD-экраном разрешением 960 на 540 пикселей, процессором Exynos 7570, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятором на 2600 мАч. Основная камера — 8 Мп (f/2.2), фронтальная — 5 Мп (f/2.2).

Отметим, что корпус выполнен из пластика, а под экраном убрали сенсорные клавиши — управление идет через экран. Физические размеры устройства — 143,4×72,1×8,9 мм, вес — 154 грамма.

В The Verge пишут , что смартфон появится в продаже сначала только в Индии и Малайзии, а его цена составит, скорее всего, около 100 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung: