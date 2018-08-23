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Основатель SkyWay подал иск против Литвы на 10 миллионов евро
24.08.2018 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Основатель SkyWay Анатолий Юницкий подал 17 августа в суд Литвы исковое заявление на сумму 10 043 182,16 евро. Ответчиком по иску будет выступать Литовская Республика, а конкретно — Генпрокуратура и Служба расследования финансовых преступлений страны. Ранее, в своей речи на ЭкоФесте-2018 Юницкий рассказал, что необоснованные претензии литовских властей отбросили развитие проекта SkyWay назад на 2 года. Об этом
Основанием для иска послужило начатое в 2014 году в Литве досудебное расследование. Власти страны собирались выявить признаки незаконной финансовой деятельности Юницкого. Оно длилось около трех лет, и было прекращено год назад. Прокуратура признала, что никаких подтверждений недобросовестности действий Юницкого и его партнеров не найдено.
Поводом для изгнания проекта из Литвы послужило заявление Центробанка страны о том, что деятельность компаний Юницкого
Под Марьиной Горкой SkyWay построила ЭкоТехноПарк с четырьмя типами путевой структуры, уже строится пятая; протестировано и сертифицировано четыре типа подвижного состава, проходят испытания новых его образцов.
Кстати, на прошедшем в начале месяца ЭкоФесте-2018 критике подверглись и белорусы. В частности Юницкий рассказал, что к нему скептически относятся как в правительстве, так и в Академии наук, дважды не признавшей их научной организацией. А еще, по его словам, масло в огонь подливают СМИ — TUT.BY и Onliner.
Он сообщил, что на этих ресурсах «вышли серии заказных статей, в которых SkyWay называли финансовой пирамидой» и «призывали с ним разобраться». Тогда Юницкий пообещал идти дальше и «подать на „Онлайнер“ в европейские суды». Конструктор заявил, что из-за этих публикаций к ним не идут работать конструкторы.
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Основатель SkyWay Анатолий Юницкий подал 17 августа в суд Литвы исковое заявление на сумму 10 043 182,16 евро. Ответчиком по иску будет выступать Литовская Республика,...
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