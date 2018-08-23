Загрязнение воздуха сократило продолжительность жизни белорусов почти на год

Загрязнение воздуха мелкими частицами сокращает среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении на Земле примерно на год, в наиболее загрязненных странах Азии и Африки — на полтора-два года, а в Беларуси — на 11,5 месяца. Исследование об этом опубликовано в Environmental Science & Technology Letters, краткий перевод размещен на n+1.



Фото: Reuters

Так называемые PM2.5 — частицы пыли и других аэрозолей в воздухе размером менее 2,5 микрометра — опасны для здоровья человека: с загрязнением воздуха связывают болезни легких, сердечно-сосудистой системы и преждевременную смерть. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать уровень загрязнения такими частицами 10 микрограммами на кубический метр воздуха: этот норматив выполняется в некоторых богатых странах, например, в Канаде, но для большинства стран он пока недостижим. По данным ВОЗ, 95 процентов городского населения мира дышит сильно загрязненным воздухом.

Авторы нового исследования, Джошуа Апт (Joshua Apte) из Университета штата Техас вместе с коллегами использовал статистику за 2016 год из проекта Global Burden of Disease и актуарные таблицы смертности, чтобы показать, как загрязнение PM2.5 влияет на продолжительность жизни в 185 странах — по словам Апта, такой подход они сочли более понятным, чем расчет смертности.

Оказалось, что в среднем такое загрязнение воздуха снижает среднюю ожидаемую продолжительность жизни на 1,03 года; для сравнения, курение табака снижает ее на 1,82 года, плохое качество питьевой воды — на 0,57 года, а нездоровое питание — на 2,67 года. Достижение ПДК, установленной ВОЗ, вернуло бы 0,6 года (даже такой низкий уровень загрязнения не полностью безопасен для здоровья) — такого же эффекта для средней продолжительности жизни можно добиться, искоренив рак легкого и рак груди.



Сокращение ожидаемой продолжительности жизни из-за PM2.5 (верх) и выигрыш в продолжительности жизни от соблюдения стандарта ВОЗ. Источник: Cockrell School of Engineering, The University of Texas at Austin

Даже в странах с относительно чистым воздухом, вроде США, Евросоюза и Австралии, уровень загрязнения PM2.5 достаточен для того, чтобы отнимать у жителей этих стран несколько месяцев жизни. Для большинства развитых стран сокращение продолжительности жизни составило не более полугода. В Беларуси, по расчетам авторов, загрязнение воздуха отнимает 0,9473 года — около 11,5 месяцев — от ожидаемой продолжительности жизни в 73,6 года.

В 42 странах, в основном в Азии и Африке, PM2.5 сокращают жизнь более чем на год. Особенно сложная ситуация наблюдается в Южной Азии, где загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни и смертность сильнее, чем все виды рака в совокупности. Если полностью устранить риск для здоровья от загрязнения, шансы дожить до 85 лет для 60-летних азиатов увеличились бы на 15−20 процентов.

Ранее международная группа ученых показала, что прогулки на свежем воздухе улучшают работу легких и сердца, однако плохая экологическая обстановка сводит на нет пользу от них для пожилых людей.