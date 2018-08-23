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Фирменный магазин Xiaomi предложил скидки до 30% на три дня

24.08.2018 15:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — предложил скидки до 30% на ряд гаджетов в честь открытия нового магазина в торговом центре «Евроопт» в Минске (ул. Гошкевича, 3).

Фирменный магазин Xiaomi предложил скидки до 30% на три дня
Фото: Reuters

Предложения по сниженной цене доступны при покупке офлайн в самом магазине или в интернет-магазине по промокоду «Лошица». Акция действует 24, 25 и 26 августа. Полный список товаров со сниженной ценой насчитывает несколько десятков устройств.

Например, смартфон Xiaomi Redmi Note 5 подешевел на 5% — до 474,05 рубля. Модели Mi A2 и Mi Mix 2S также упали в цене на 5%, соответственно до 626,05 и 1281,55 рубля.

Скидку в 10% можно получить, например, при покупке гарнитуры Xiaomi Mi Sport Bluetooth (новая цена — 62 рубля). Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2c на 20 000 мАч скинул в цене 20% и теперь стоит 63,20 рубля.

Самые большие скидки в 30% дают за покупку рюкзаков. Например, Xiaomi Urban Backpack оценен в 41,30 рубля. Очки виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Lite стоят 24,50 рубля (минус 30%), робот-трансформер Xiaomi Mi Bunny Building Block — 244,30 рубля (минус 30%).

Смотрите, сколько стоят некоторые названные выше смартфоны в других интернет-магазинах:

 
Теги: Минск
 
 
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Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — предложил скидки до 30% на ряд гаджетов в честь открытия нового магазина в торговом центре «Евроопт»...
 
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