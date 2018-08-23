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Фирменный магазин Xiaomi предложил скидки до 30% на три дня
24.08.2018 15:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — предложил скидки до 30% на ряд гаджетов в честь открытия нового магазина в торговом центре «Евроопт» в Минске (ул. Гошкевича, 3).
Предложения по сниженной цене доступны при покупке офлайн в самом магазине или в интернет-магазине по промокоду «Лошица». Акция действует 24, 25 и 26 августа. Полный список товаров со сниженной ценой
Например, смартфон
Скидку в 10% можно получить, например, при покупке гарнитуры
Самые большие скидки в 30% дают за покупку рюкзаков. Например, Xiaomi Urban Backpack оценен в 41,30 рубля. Очки виртуальной реальности
Смотрите, сколько стоят некоторые названные выше смартфоны в других интернет-магазинах:
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Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — предложил скидки до 30% на ряд гаджетов в честь открытия нового магазина в торговом центре «Евроопт»...
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