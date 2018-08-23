Какая техника прошла на военном параде в Украине

В Киеве прошел военный парад в честь Дня независимости. При этом большинство представленных образцов — это техника еще советского периода.



«Рапира». Изображение: youtube.com

Украинские военные выкатили даже буксируемую артиллерию. Например, были показаны противотанковые 100-мм пушки «Рапира», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Гиацинт-Б».



Еще советская разработка ЗРПК «Тунгуска». 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ им. Черных запорожцев. Изображение: youtube.com

Авиация и системы ПВО также относились к советскому периоду.



Изображение: youtube.com

Определенного внимания заслуживает женская коробка на параде, вооруженная израильскими автоматами TAR-21, которые выпускают в Украине под названием «Форт-221». 42.TUT.BY выбрал самое интересное, что показали на параде.

"Ятаган"

Украинская новинка рубежа 2000-х годов - Т-84−120 возглавил парадную колонну. Специально для «Ятагана», вооруженного 120-мм гладкоствольной пушкой, был с нуля разработан новый механизм заряжания, который может работать с унитарными выстрелами натовского стандарта.



Изображение: youtube.com

Т-84−120 оснащен 1200-сильным дизельным двигателем, который разгоняет 48-тонную машину до 65 км/ч. «Удельная мощность Т-84−120 составляет 26 л.с./т, что значительно выше показателей не только Т-64, Т-72 или российского Т-90, но и некоторых современных танков стран НАТО», — говорится в официальном сообщении концерна «Укроборонпром».

«Оболонь-А»

Машина старшего офицера батареи 1В26−1 «Оболонь-А» - это передвижной пункт управления артиллерийской батареей.



Изображение: youtube.com

Данная машина способна выполнять множество функций: проведение метеорологической, баллистической подготовки батареи, управление огнем батареи, его корректировка, соединение с начальником штаба дивизиона (НШДн), командиром батареи (КБ), командирами артсистем (АС), а также обеспечение внутренней связи и другие.

Javelin

Американские ракетные комплексы украинцы разместили на броневиках местного производства «Варта». К слову, у этих машин есть белорусские корни — они построены на шасси МАЗ-5434. Корпус бронемашины сварной, изготовлен из стальных броневых листов ARMOX 560 шведского производства. Экипажу обеспечена круговая защита от бронебойных пуль 7,62×39 мм.



Изображение: youtube.com

FGM-148 Javelin — один из лучших противотанковых комплексов в мире, у которого есть только один недостаток: порой его ракеты стоят дороже той техники, которую они поражают (около 80 тысяч долларов за ракету).

Бронепробиваемость FGM-148 Javelin — 600−800 мм, все зависит от типа ракеты. Учитывая, что серьезно защищенные цели поражаются в крышу, этого хватает с избытком. Правда, дальность стрельбы всего 2,5 км.

"Богдана"

В единственном экземпляре на параде присутствовала украинская 155-мм гаубица «Богдана». В качестве шасси для САУ использовался полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 с колесной формулой 6×6 грузоподъемностью 10−20 т капотной компоновки. Кабина автомобиля защищена противопульной броней.



Изображение: youtube.com

Боеприпасы этого калибра и ранее разрабатывались в Украине. Например, управляемый артиллерийский снаряд «Квітник». По словам советника Порошенко Юрия Бирюкова,

дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом — свыше 40 километров, а активно-реактивным — свыше 50.

Оперативно-тактический ракетный комплекс

На параде был показан оперативно-тактический комплекс, название которого диктор не стал упоминать. Возможно, для широкой публики был показан ОТРК «Сапсан». Новинка способна поражать наземные цели на расстоянии от пяти до пятисот километров.



Изображение: youtube.com

Разработкой этого комплекса занималось КБ «Южное», предполагалось, что «Сапсан» должен был собираться полностью из украинских комплектующих, для чего в кооперации было задействовано более 50 предприятий.

Диктор упомянул, что этот ОТРК превосходит по эффективности тактический ракетный комплекс дивизионного звена «Точка» в шесть раз.