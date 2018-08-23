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Какая техника прошла на военном параде в Украине
24.08.2018 18:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Киеве прошел военный
Украинские военные выкатили даже буксируемую артиллерию. Например, были показаны противотанковые 100-мм пушки «Рапира», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Гиацинт-Б».
Авиация и системы ПВО также относились к советскому периоду.
Определенного внимания заслуживает женская коробка на параде, вооруженная израильскими автоматами TAR-21, которые выпускают в Украине под названием «Форт-221». 42.TUT.BY выбрал самое интересное, что показали на параде.
"Ятаган"
Украинская новинка рубежа 2000-х годов - Т-84−120 возглавил парадную колонну. Специально для «Ятагана», вооруженного 120-мм гладкоствольной пушкой, был с нуля разработан новый механизм заряжания, который может работать с унитарными выстрелами натовского стандарта.
Т-84−120 оснащен 1200-сильным дизельным двигателем, который разгоняет 48-тонную машину до 65 км/ч. «Удельная мощность Т-84−120 составляет 26 л.с./т, что значительно выше показателей не только Т-64, Т-72 или российского Т-90, но и некоторых современных танков стран НАТО», — говорится в официальном сообщении концерна «Укроборонпром».
«Оболонь-А»
Машина старшего офицера батареи 1В26−1 «Оболонь-А» - это передвижной пункт управления артиллерийской батареей.
Данная машина способна выполнять множество функций: проведение метеорологической, баллистической подготовки батареи, управление огнем батареи, его корректировка, соединение с начальником штаба дивизиона (НШДн), командиром батареи (КБ), командирами артсистем (АС), а также обеспечение внутренней связи и другие.
Javelin
Американские ракетные комплексы украинцы разместили на броневиках местного производства «Варта». К слову, у этих машин есть белорусские корни — они построены на шасси МАЗ-5434. Корпус бронемашины сварной, изготовлен из стальных броневых листов ARMOX 560 шведского производства. Экипажу обеспечена круговая защита от бронебойных пуль 7,62×39 мм.
FGM-148 Javelin — один из лучших противотанковых комплексов в мире, у которого есть только один недостаток: порой его ракеты стоят дороже той техники, которую они поражают (около 80 тысяч долларов за ракету).
Бронепробиваемость FGM-148 Javelin — 600−800 мм, все зависит от типа ракеты. Учитывая, что серьезно защищенные цели поражаются в крышу, этого хватает с избытком. Правда, дальность стрельбы всего 2,5 км.
"Богдана"
В единственном экземпляре на параде присутствовала украинская 155-мм гаубица «Богдана». В качестве шасси для САУ использовался полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 с колесной формулой 6×6 грузоподъемностью 10−20 т капотной компоновки. Кабина автомобиля защищена противопульной броней.
Боеприпасы этого калибра и ранее разрабатывались в Украине. Например, управляемый артиллерийский снаряд «Квітник». По словам советника Порошенко Юрия Бирюкова,
Оперативно-тактический ракетный комплекс
На параде был показан оперативно-тактический комплекс, название которого диктор не стал упоминать. Возможно, для широкой публики был показан ОТРК «Сапсан». Новинка способна поражать наземные цели на расстоянии от пяти до пятисот километров.
Разработкой этого комплекса занималось КБ «Южное», предполагалось, что «Сапсан» должен был собираться полностью из украинских комплектующих, для чего в кооперации было задействовано более 50 предприятий.
Диктор упомянул, что этот ОТРК превосходит по эффективности тактический ракетный комплекс дивизионного звена «Точка» в шесть раз.
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В Киеве прошел военный парад в честь Дня независимости. При этом большинство представленных образцов — это техника еще советского периода.
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