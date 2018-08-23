ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какая техника прошла на военном параде в Украине

24.08.2018 18:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Киеве прошел военный парад в честь Дня независимости. При этом большинство представленных образцов — это техника еще советского периода.

Какая техника прошла на военном параде в Украине
«Рапира». Изображение: youtube.com

 Украинские военные выкатили даже буксируемую артиллерию. Например, были показаны противотанковые 100-мм пушки «Рапира», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Гиацинт-Б».

Какая техника прошла на военном параде в Украине
Еще советская разработка ЗРПК «Тунгуска». 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ им. Черных запорожцев. Изображение: youtube.com

Авиация и системы ПВО также относились к советскому периоду.

Какая техника прошла на военном параде в Украине
Изображение: youtube.com

Определенного внимания заслуживает женская коробка на параде, вооруженная израильскими автоматами TAR-21, которые выпускают в Украине под названием «Форт-221». 42.TUT.BY выбрал самое интересное, что показали на параде.

"Ятаган"

Украинская новинка рубежа 2000-х годов - Т-84−120 возглавил парадную колонну. Специально для «Ятагана», вооруженного 120-мм гладкоствольной пушкой, был с нуля разработан новый механизм заряжания, который может работать с унитарными выстрелами натовского стандарта.

Какая техника прошла на военном параде в Украине
Изображение: youtube.com

Т-84−120 оснащен 1200-сильным дизельным двигателем, который разгоняет 48-тонную машину до 65 км/ч. «Удельная мощность Т-84−120 составляет 26 л.с./т, что значительно выше показателей не только Т-64, Т-72 или российского Т-90, но и некоторых современных танков стран НАТО», — говорится в официальном сообщении концерна «Укроборонпром».

«Оболонь-А»

Машина старшего офицера батареи 1В26−1 «Оболонь-А» - это передвижной пункт управления артиллерийской батареей.

Какая техника прошла на военном параде в Украине
Изображение: youtube.com

Данная машина способна выполнять множество функций: проведение метеорологической, баллистической подготовки батареи, управление огнем батареи, его корректировка, соединение с начальником штаба дивизиона (НШДн), командиром батареи (КБ), командирами артсистем (АС), а также обеспечение внутренней связи и другие.

Javelin

Американские ракетные комплексы украинцы разместили на броневиках местного производства «Варта». К слову, у этих машин есть белорусские корни — они построены на шасси МАЗ-5434. Корпус бронемашины сварной, изготовлен из стальных броневых листов ARMOX 560 шведского производства. Экипажу обеспечена круговая защита от бронебойных пуль 7,62×39 мм.

Какая техника прошла на военном параде в Украине
Изображение: youtube.com

FGM-148 Javelin — один из лучших противотанковых комплексов в мире, у которого есть только один недостаток: порой его ракеты стоят дороже той техники, которую они поражают (около 80 тысяч долларов за ракету).

Бронепробиваемость FGM-148 Javelin — 600−800 мм, все зависит от типа ракеты. Учитывая, что серьезно защищенные цели поражаются в крышу, этого хватает с избытком. Правда, дальность стрельбы всего 2,5 км.

"Богдана"

В единственном экземпляре на параде присутствовала украинская 155-мм гаубица «Богдана». В качестве шасси для САУ использовался полноприводный автомобиль КрАЗ-6322 с колесной формулой 6×6 грузоподъемностью 10−20 т капотной компоновки. Кабина автомобиля защищена противопульной броней.

Какая техника прошла на военном параде в Украине
Изображение: youtube.com

Боеприпасы этого калибра и ранее разрабатывались в Украине. Например, управляемый артиллерийский снаряд «Квітник». По словам советника Порошенко Юрия Бирюкова,
дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом — свыше 40 километров, а активно-реактивным — свыше 50.

Оперативно-тактический ракетный комплекс

На параде был показан оперативно-тактический комплекс, название которого диктор не стал упоминать. Возможно, для широкой публики был показан ОТРК «Сапсан». Новинка способна поражать наземные цели на расстоянии от пяти до пятисот километров.

Какая техника прошла на военном параде в Украине
Изображение: youtube.com

Разработкой этого комплекса занималось КБ «Южное», предполагалось, что «Сапсан» должен был собираться полностью из украинских комплектующих, для чего в кооперации было задействовано более 50 предприятий.

Диктор упомянул, что этот ОТРК превосходит по эффективности тактический ракетный комплекс дивизионного звена «Точка» в шесть раз.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве прошел военный парад в честь Дня независимости. При этом большинство представленных образцов — это техника еще советского периода.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Фирменный магазин Xiaomi предложил скидки до 30% на три дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика