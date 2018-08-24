Невероятная история Вадима Девятовского

Интервью каналу «Стартап технологии с Алексеем Шабловским» дал Вадим Девятовский , белорусский спортсмен, призер Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) организатор Минского полумарафона и других ярких спортивных событий.

Имя Вадима Девятовского известно всем белорусам и уже давно стало синонимом несгибаемой воли, непоколебимой решительности и веры в справедливость. Став в 2008 году олимпийским призером (серебряная медаль) в Пекине, Вадим был незаслуженно лишен желанной награды, к которой шел 25 лет.

Когда Вадиму Девятовскому предъявили проблему, это стало шоком. Был выбор отстаивать справедливость в суде либо потерять самое главное - честь. Времени на раздумья не было, поэтому решение бороться до конца было принято мгновенно. Без колебаний «чемпион без медали» бросился в омут борьбы с неизвестностью, будучи абсолютно уверенным в своей правоте. Побеждать конкурентов по метанию молота он учился всю жизнь, он досконально знал своих оппонентов, их возможности. Но бороться с Международным олимпийским комитетом Вадим не намеревался, да и не умел. Тем не менее, этот человек вступил в борьбу в условиях стопроцентной неопределенности, отсутствия ресурсов, без понимания стратегии и тактики этой борьбы. Это была борьба с непримиримым всесильным «врагом». Это была «война» без шансов на победу.

Судебные тяжбы длились 2 года. Это были самые тяжелые годы. Долгие годы «без сна и покоя». Но Вадим Девятовский не только выжил, но и победил. В августе 2010 года ему была возвращена вожделенная медаль, медаль, которую он выиграл дважды. До этого случая подобного прецедента в мировой практике просто не было. Именно поэтому этот человек знает, что значит не опустить руки и стоять на своем до конца, если ты отстаиваешь справедливость и свое право. Теперь мы знаем, что Девятовский Вадим совершил невозможное. Этим он показал всем нам, что не нужно отступать перед трудностями, не нужно сдаваться. Он дает всем нам наказ никогда не отказываться от своей мечты.

В интервью Вадим Анатольевич дал ответы на насущные вопросы: как успевать все? Почему так важно уметь отстраняться от своих дел и отдыхать? В чем заключен секрет его личной мотивации? Сколько зарабатывает в Беларуси народный депутат? Как белорусские предприниматели относятся к спорту и Минскому полумарафону, в частности?

Кроме того, олимпийский призер поделился некоторыми приемами настройки спортсмена на победу. Эти приемы применимы в бизнесе и, вообще, в любом сложном деле.

Посмотрев этот выпуск, вы узнаете, почему Вадим Девятовский отказался от выгодных предложений из-за рубежа и стал депутатом Палаты представителей, в чем заключается работа народного избранника и как много времени он уделяет реализации проектов. Ответ на этот и другие вопросы вы сможете найти в нашем видео.

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