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Большое интервью с Вадимом Девятовским на канале «Стартап Технологии»

26.08.2018 00:49 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Суть спорта - упорное соперничество за звание лучшего из лучших. Каждый спортсмен мечтает однажды подняться на пьедестал. Однако для этого атлету необходимо пройти путь преодоления себя.

Выдающимися спортсменами становятся спустя десятилетия бесконечных тренировок, преодоления усталости, терпения боли. Наверное, все это делается также для того, чтобы не потерпеть позорное поражение, не ударить в грязь лицом. Спортивная гордость не дает возможности сдаться, сойти с дистанции, уступить без боя. Наиболее амбициозные спортсмены не способны проигрывать, потому что проигрыш для них, едва ли не хуже смерти. Спортивные арены - это ристалище, наполненное угрозами, это концентрированный коктейль рисков. Даже на обычной тренировке может быть получена травма, которая способна свести на нет долгие годы напряженных тренировок. Невозможно предсказать что произойдет на соревнованиях. Неожиданный дождь, несправедливые решения судей, ошибка отлета - это далеко не полный перечень факторов, которые могут перечеркнуть месяцы и годы подготовки. Но не менее сложно совладать с собой. Когда напряжение достигает апогея одно неверное движение может просто уничтожить все шансы на победу. Но даже если спортсмен сделал все правильно и показал лучший результат, это еще не гарантия победы! Именно такая история случилась с нашим героем Вадимом Девятовским.

Смотрите большое интервью с Вадимом Девятовским на канале «Стартап Технологии».

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Суть спорта - упорное соперничество за звание лучшего из лучших. Каждый спортсмен мечтает однажды подняться на пьедестал. Однако для этого атлету необходимо...
 
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