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Ученые назвали продлевающее жизнь количество сна

27.08.2018 08:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Греческие и испанские ученые выяснили, что 6-8 часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевают жизнь. При этом, если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, то у него увеличивается вероятность появления бессимптомного атеросклероза. Об этом сообщается в пресс-релизах на EurekAlert!, краткий перевод размещен на lenta.ru.

Ученые назвали продлевающее жизнь количество сна
Фото: unsplash.com

В первой работе специалисты проанализировали данные, полученные за последние пять лет в ходе 11 проспективных исследований, когда в течение долгого времени наблюдаются несколько групп людей, различающихся по определенным признакам.

В общей сложности было обследовано более одного миллиона здоровых взрослых пациентов (1 000 541 человек). Они были разделены на три условные группы, в одной из которых люди спали менее шести часов в сутки, во второй — более восьми часов, а третья была контрольной (шесть−восемь часов сна в сутки).

Оказалось, что в течение 9,3 года наблюдения по сравнению с контрольной группой у остальных пациентов риск ишемической болезни сердца и инсульта повышался на 11 и 33 процента соответственно.

В другом исследовании приняли участие 3 974 добровольца, которые в течение семи дней носили устройства, отслеживающие качество сна. Средний возраст испытуемых составил 46 лет. Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов в сутки или имел фрагментированный сон, увеличивался риск атеросклероза, ожирения и диабета.

 
 
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Греческие и испанские ученые выяснили, что 6-8 часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевают жизнь. При этом, если человек...
 
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