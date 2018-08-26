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Рабочий компьютер Apple I выставят на аукцион. Цена - от 300 тысяч долларов
27.08.2018 12:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На аукционе PR AUCTION выставят на продажу рабочий компьютер Apple I. Об этом
В середине 1970-х годов Стив Джобс и Стив Возняк выпустили около 200 компьютеров Apple I (Apple-1), и примерно 60 их них все еще находятся в рабочем состоянии. Один из таких и собираются
Сообщается, что компьютер был восстановлен в июне 2018 года экспертом Кори Коэном (Corey Cohen). Он оценивает его состояние в 8,5 баллов из 10. В комплект поставки кроме самого аппарата входит оригинальное пользовательское руководство, монитор и клавиатура.
Аукцион состоится 25 сентября, а предварительные торги пройдут с 13 по 24 сентября. Ожидаемая цена — от 300 тысяч долларов.
В 2010 году еще один экземпляр этого раритетного компьютера
В 2013 один из шести рабочих экземпляров Apple I, созданного в 1976 году, был продан за 671 тысячу долларов. В 2014 году на одном из аукционов в США Музей Генри Форда приобрел один из рабочих экземпляров Apple I за рекордную цену в 905 тысяч долларов, что почти в 1400 раз превышает первоначальную стоимость устройства.
Смотрите, сколько стоят нынешние компьютеры Apple:
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На аукционе PR AUCTION выставят на продажу рабочий компьютер Apple I. Об этом пишет CNET.
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