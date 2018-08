Иллюзия со сменой рук набирает популярность в интернете

На Западе набирает популярность вирусный ролик, на котором девушка демонстрирует мгновенную «смену» сомкнутых вместе рук. Вот это видео, которое за несколько дней просмотрели более 3,3 млн раз:

В Сети даже стартовал челлендж, который так и назвали #HandSwapChallenge (челлендж замены рук). Пользователи со всего мира пытаются повторить этот трюк, но не у всех это выходит так же убедительно.

Almost had it! pic.twitter.com/IFEMuRJ9yD