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Иллюзия со сменой рук набирает популярность в интернете

28.08.2018 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На Западе набирает популярность вирусный ролик, на котором девушка демонстрирует мгновенную «смену» сомкнутых вместе рук. Вот это видео, которое за несколько дней просмотрели более 3,3 млн раз:

В Сети даже стартовал челлендж, который так и назвали #HandSwapChallenge (челлендж замены рук). Пользователи со всего мира пытаются повторить этот трюк, но не у всех это выходит так же убедительно.

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