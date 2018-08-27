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Социологи нашли связь между сексуальными селфи и экономикой страны

28.08.2018 11:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Авторы нового исследования выяснили, от чего зависит стремление женщин делать сексуальные селфи. Оказалось, что это связано не с положением женщины в обществе, а с неравенством доходов в стране. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о работе сообщает издание «Индикатор».

Социологи нашли связь между сексуальными селфи и экономикой страны
Изображение: Bruno Gomiero / unsplash.com

Развитие технологий, в частности распространение мобильных телефонов и популярность таких сервисов, как Twitter и Instagram, породило всплеск фотографий в жанре «селфи». Такого рода фотографии особенно популярны среди молодых женщин по всему миру, которые, как правило, стараются выглядеть на снимках более привлекательно.

Некоторые исследователи считали, что это следствие гендерного неравенства. В новой работе на основе данных о более чем 68 000 слефи из 113 стран мира ученые сделали иной вывод. «Первая причина, которой психологи обычно пытаются объяснить озабоченность женщин собственной внешностью, — патриархальное давление социума, то есть жизнь в обществе, где внешность женщин ценится больше, чем иные качества. В таком случае, как правило, утверждается, что сексуализация — это следствие бесправия, — говорит ведущий автор исследования Кандисс Блейк из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). — Мы обнаружили, что женщины тратят больше времени и усилий на публикацию сексуальных селфи там, где имеет место существенное экономическое неравенство, а не там, где в руках мужчин сконцентрирована власть и где процветает гендерное неравенство».

Результаты ученых не изменялись, когда они делали поправки на географические регионы, количество населения, степень развития человеческого потенциала и распространенность доступа в интернет. Авторы предлагают альтернативное объяснение: экономическое неравенство усиливает соперничество и риск потерять текущее общественное положение для людей на всех уровнях социальной иерархии, что заставляет их стремиться быть (и казаться) лучше. «Хорошо это или плохо, но в современном обществе выглядеть сексуально — значит обеспечить себе экономическую, социальную и личную выгоду», — поясняет Блейк.

Еще одним выводом стала корреляция между неравенством в доходах и расходах женщин на связанные с внешностью услуги, такие как салоны красоты и одежда. Исследователи считают, что такое поведение не просто объяснимо с эволюционной точки зрения, оно еще и рационально. «Поэтому, если вы увидите на провокативной фотографии молодую женщину в бикини, не надо считать ее легкомысленной или жертвой [гендерных стереотипов], — добавляет автор. — Относитесь к ней как к игроку в сложной социальной игре. Она просто собирается добиться в жизни как можно большего — так же, как и все остальные».

 
 
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Авторы нового исследования выяснили, от чего зависит стремление женщин делать сексуальные селфи. Оказалось, что это связано не с положением женщины в обществе,...
 
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