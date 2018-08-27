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Убийца авианосцев и эсминцы с "Калибрами": сильнейшие корабли сирийской эскадры

28.08.2018 14:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Москва наращивает свое присутствие в Средиземном море. Сейчас российское оперативное соединение насчитывает состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок. Представлены все флоты, кроме Тихоокеанского. Столь мощной группировки ВМС России уже давно не собирали. 42.TUT.BY выбрал пять самых мощных кораблей сводной группы.

«Маршал Устинов»

1164 «Атлант» — это самый боеспособный ракетный крейсер из имеющихся в российском флоте: в 2011—2016 годах корабль прошел капитальный ремонт и модернизацию. В строй корабль вернулся только в апреле 2017 года. 

Убийца авианосцев и эсминцы с "Калибрами": сильнейшие корабли сирийской эскадры
Фото: star.ru

«Маршал Устинов» — один из четырех ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант». Главное вооружение корабля — 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт.

Крейсеры проекта 1164 «Атлант» являются одними из самых мощных в своем классе и могут уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.

Фрегат «Адмирал Григорович»

Фрегат «Адмирал Григорович» построен по новейшему проекту 11 356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.

Убийца авианосцев и эсминцы с "Калибрами": сильнейшие корабли сирийской эскадры
Фото: flot.com

Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

«Великий Устюг»

«Великий Устюг» относится к модернизированной серии «Буян-М». Корабль имеет мощное артиллерийское и ракетное вооружение для своего класса. Главный калибр — 100-мм артиллерийская установка А-190М. Также корабль вооружен одной 30-мм 12-ствольной артустановкой АК-630М-2 «Дуэт», двумя пусковыми установками ЗУР «Гибка Р» и пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на восемь ракет «Калибр».

Убийца авианосцев и эсминцы с "Калибрами": сильнейшие корабли сирийской эскадры
Фото: korabli.eu

Дальность пуска крылатой ракеты «Калибр» составляет порядка 2000 км. Ракета летит к цели в режиме огибания рельефа местности на сверхмалых высотах, поэтому практически незаметна для любых средств противовоздушной обороны.

Первым пяти кораблям серии достались немецкие дизели MTU. Следующие в серии корабли начиная с МРК «Вышний Волочёк» получают китайские четырехтактные дизельные двигатели, который уступают по характеристикам немецким.

БПК «Североморск»

Этот корабль проекта 1155 предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника в океанской зоне. Корабль полным водоизмещением 7480 тонн имеет серьезное вооружение и собственную авиагруппу — два противолодочных вертолета Ка-27ПЛ.

Убийца авианосцев и эсминцы с "Калибрами": сильнейшие корабли сирийской эскадры
Фото: tvzvezda.ru

Главное вооружение корабля — универсальный ракетный комплекс УРК-5 «Раструб-Б». Он может применяться для поражения как подводных лодок, так и надводных кораблей. Торпеды УМГТ-1 могут развивать скорость под водой до 41 узла и погружаться на глубину до 500 м.

Головка самонаведения торпеды способна обнаружить цель на дальности до 1,5 км. При стрельбе по надводным целям ракета летит на высоте 15 м, что затрудняет ее перехват.

«Колпино» и «Великий Новгород»

Подлодки проекта 636.3 «Великий Новгород» и «Колпино». Эти лодки считаются одними из самых малошумных в мире и поэтому за рубежом получили прозвище «Черная дыра».

Убийца авианосцев и эсминцы с "Калибрами": сильнейшие корабли сирийской эскадры
Фото: korabel.ru


Субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать цели на дальности до 2500 км. Корпус подлодки покрыт особым материалом, который скрывает лодку от гидролокаторов.

Эти подлодки способны засечь корабль противника за 300 километров и при необходимости уничтожить его ракетой или торпедой (на борту каждой субмарины 18 торпед калибра 533 мм).

 
 
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Москва наращивает свое присутствие в Средиземном море. Сейчас российское оперативное соединение насчитывает состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок....
 
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