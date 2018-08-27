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Наблюдается отход от принятых стандартов красоты

28.08.2018 16:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Сегодня все чаще и чаще можно услышать о таком понятии, как боди-позитив. Благодаря этому феномену сегодня все больше и больше девушек отходят от принятых стандартов красоты. А вслед за этим и производители одежды начинают вводить в свои коллекции модели plus-size, благодаря чему современные женщины могут позволить себе подобрать то, что им действительно нравится.

Мешковатая одежда, балахоны, бесформенные рубашки и юбки давно вышли из моды. Женщины, которых природа наградила пышными формами, сегодня без труда могут выглядеть стильно и элегантно. Современной женщине даже не нужно ходить по магазинам в поисках подходящей модели и размера. Интернет-магазины, которые уже много лет пользуются большой популярностью среди людей, сегодня предоставляют широкий выбор моделей, стилей и размеров женской одежды. В каталогах таких магазинов можно познакомиться со всей линейкой модельного ряда, в том числе здесь есть женская одежда больших размеров.

Но прежде, чем набивать электронную корзину понравившимися вам товарами, следует запомнить несколько важных моментов. При выборе одежды всегда стоит ориентироваться на 3 фактора:

1) тип фигуры;

2) размер;

3) стиль.

Во-первых, подбирайте одежду исходя из своего типа фигуры. Знание сильных сторон и недостатков своей фигуры в значительной степени помогает создавать привлекательный и неповторимый образ. Например, обладательницам фигуры типа «яблоко» следует делать акценты на стройных ногах, руках и груди.

Что касается размера одежды, то он должен строго соответствовать вашим параметрам. Мешковатые вещи, безразмерные платья визуально только добавят вам несколько килограмм. Но не следует выбирать и одежду на несколько размеров меньше, которая будет невыгодно подчеркивать все ваши проблемные зоны. Поэтому отдавайте предпочтение вещам по силуэту, но не очень тесным.

Стиль. Иногда выработка собственного стиля может продолжаться довольно долгое время, но именно это позволит вам чувствовать себя комфортно и в ладу с собой. Уделяйте внимание не только одежде, но и внешнему виду в целом. Не забывайте дополнять свои образы правильными аксессуарами, которые также без труда можно найти в интернет-магазинах.

 
Теги: знакомства
 
 
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Сегодня все чаще и чаще можно услышать о таком понятии, как боди-позитив. Благодаря этому феномену сегодня все больше и больше девушек отходят от принятых...
 
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