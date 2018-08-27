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Telegram будет выдавать властям данные террористов

28.08.2018 13:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности. По новым правилам, сервис может передать некоторые данные пользователей властям при наличии документа из суда.

Telegram будет выдавать властям данные террористов
Фото: Reuters

«Если Telegram получит судебное определение (court order) с подтверждением того, что вас подозревают в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», — говорится в новой версии политики конфиденциальности.

На данный момент этого не произошло ни разу. «Когда это произойдет, мы включим этот случай в „отчет о прозрачности“, который будет публиковаться два раза в год по адресу https://t.me/transparency», — пишут создатели сервиса.

Ранее Telegram неоднократно называли инструментом террористов. Администрация сервиса принципиально отказывалась сотрудничать с правительством какой-либо страны, в России это привело к блокировке мессенджера.

«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», — отметил в своем канале создатель сервиса Павел Дуров.

Также предприниматель предположил, что изменение политики конфиденциальности не приведет к прекращению борьбы с Telegram. Причина — в том, что власти этой страны требуют от Telegram доступ к сообщениям всех пользователей, а не только IP и номера телефонов. К тому же из-за блокировки сервиса в России его администрация не будет рассматривать обращения от российских служб.

 
 
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Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности. По новым правилам, сервис может передать некоторые данные пользователей властям при наличии документа...
 
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