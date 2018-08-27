ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Kraken, Okex, Huobi и крупнейшие азиатские криптофонды едут на Blockchain Life 2018

28.08.2018 18:50 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Список спикеров ключевого форума по блокчейну, криптовалютам, ICO и майнингу Blockchain Life 2018 пополнился владельцами и топ-менеджерами крупнейших китайских криптовалютных фондов и международных бирж. Форум состоится 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.

Среди спикеров: Максимельян Маренбах (биржа Kraken), Ву Син (биржа Huobi), Алдрич Викторино (биржа Okex), Чарльз Каи (Dalian Wanda Group), Джейсон Хью (WBO) и др. Полный список спикеров доступен на https://blockchain-life.com/ru/

Kraken, Okex, Huobi и крупнейшие азиатские криптофонды едут на Blockchain Life 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент основная активность в мире инвестиций в криптопроекты наблюдается именно в стране Восходящего Солнца. Таким образом, участники форума смогут узнать все особенности инвестиций в 2018 году из первых уст, а у ICO проектов Восточной Европы будет уникальная возможность привлечь инвестиции в рамках Pitch - секции, не участвуя в дорогих Road Show по всему миру.

Учитывая международный состав участников, Blockchain Life 2018 организует легендарную AfterParty на площадке крупнейшего китайского ресторана в Европе. В любимом для участников форума формате “Все включено”: элитный алкоголь, европейская и китайская кухня, комфортные условия для нетворкинга и фееричная шоу-программа. Кстати, в прошлом году на AfterParty специальным гостем была группа  “Иванушки-International”.

1 сентября открывается прием заявок на международную премию Blockchain Life Awards, которая определит лучшие компании в своей сфере. Узнайте подробнее о премии на сайте конференции.

Несмотря на мировой масштаб мероприятия, билеты с возможностью посещать доклады пока еще доступны от 2700 рублей.

Покупайте билет на ключевое мировое событие в отрасли, до следующего подорожания осталось совсем мало времени https://blockchain-life.com/ru/


Организаторы: https://listing.help/ - вывод проектов на криптобиржи, https://icotop.io/  - рейтинговое агентство

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список спикеров ключевого форума по блокчейну, криптовалютам, ICO и майнингу Blockchain Life 2018 пополнился владельцами и топ-менеджерами крупнейших китайских...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Наблюдается отход от принятых стандартов красоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика