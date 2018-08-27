Kraken, Okex, Huobi и крупнейшие азиатские криптофонды едут на Blockchain Life 2018

Список спикеров ключевого форума по блокчейну, криптовалютам, ICO и майнингу Blockchain Life 2018 пополнился владельцами и топ-менеджерами крупнейших китайских криптовалютных фондов и международных бирж. Форум состоится 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.

Среди спикеров: Максимельян Маренбах (биржа Kraken), Ву Син (биржа Huobi), Алдрич Викторино (биржа Okex), Чарльз Каи (Dalian Wanda Group), Джейсон Хью (WBO) и др. Полный список спикеров доступен на https://blockchain-life.com/ru/









На данный момент основная активность в мире инвестиций в криптопроекты наблюдается именно в стране Восходящего Солнца. Таким образом, участники форума смогут узнать все особенности инвестиций в 2018 году из первых уст, а у ICO проектов Восточной Европы будет уникальная возможность привлечь инвестиции в рамках Pitch - секции, не участвуя в дорогих Road Show по всему миру.

Учитывая международный состав участников, Blockchain Life 2018 организует легендарную AfterParty на площадке крупнейшего китайского ресторана в Европе. В любимом для участников форума формате “Все включено”: элитный алкоголь, европейская и китайская кухня, комфортные условия для нетворкинга и фееричная шоу-программа. Кстати, в прошлом году на AfterParty специальным гостем была группа “Иванушки-International”.



1 сентября открывается прием заявок на международную премию Blockchain Life Awards, которая определит лучшие компании в своей сфере. Узнайте подробнее о премии на сайте конференции.



Несмотря на мировой масштаб мероприятия, билеты с возможностью посещать доклады пока еще доступны от 2700 рублей.



Покупайте билет на ключевое мировое событие в отрасли, до следующего подорожания осталось совсем мало времени https://blockchain-life.com/ru/



Организаторы: https://listing.help/ - вывод проектов на криптобиржи, https://icotop.io/ - рейтинговое агентство