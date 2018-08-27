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Kraken, Okex, Huobi и крупнейшие азиатские криптофонды едут на Blockchain Life 2018
28.08.2018 18:50 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Список спикеров ключевого форума по блокчейну, криптовалютам, ICO и майнингу Blockchain Life 2018 пополнился владельцами и топ-менеджерами крупнейших китайских криптовалютных фондов и международных бирж. Форум состоится 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.
Среди спикеров: Максимельян Маренбах (биржа Kraken), Ву Син (биржа Huobi), Алдрич Викторино (биржа Okex), Чарльз Каи (Dalian Wanda Group), Джейсон Хью (WBO) и др. Полный список спикеров доступен на
На данный момент основная активность в мире инвестиций в криптопроекты наблюдается именно в стране Восходящего Солнца. Таким образом, участники форума смогут узнать все особенности инвестиций в 2018 году из первых уст, а у ICO проектов Восточной Европы будет уникальная возможность привлечь инвестиции в рамках Pitch - секции, не участвуя в дорогих Road Show по всему миру.
Учитывая международный состав участников, Blockchain Life 2018 организует легендарную AfterParty на площадке крупнейшего китайского ресторана в Европе. В любимом для участников форума формате “Все включено”: элитный алкоголь, европейская и китайская кухня, комфортные условия для нетворкинга и фееричная шоу-программа. Кстати, в прошлом году на AfterParty специальным гостем была группа “Иванушки-International”.
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Список спикеров ключевого форума по блокчейну, криптовалютам, ICO и майнингу Blockchain Life 2018 пополнился владельцами и топ-менеджерами крупнейших китайских...
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