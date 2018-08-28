Ученые рассказали о смертельной опасности в Мексиканском заливе

Тысячи неразорвавшихся бомб и контейнеры с химическим оружием находятся на дне Мексиканского залива, но точное расположение всех боеприпасов неизвестно. Popular Mechanics пишет , что некоторые из этих опасных предметов находятся в районах, где залегает нефть, поэтому бурение скважин может привести к человеческим жертвам.



Фото: tetis.ru

Океанографы из Техасского университета A&M Уильям Брайант и Нил Слоуи рассказали, что после Второй мировой войны армия США сбрасывала образовавшиеся излишки боеприпасов прямо в океан, и сейчас в Мексиканском заливе находится 31 000 000 фунтов бомб (около 14 тысяч тонн). Сброс боеприпасов продолжался с 1946 по 1970 годы.

Часть этих боеприпасов — захваченные в Германии боеприпасы: 250-, 500- и 1000-фунтовые авиационные бомбы, контейнеры с горчичным газом и другие виды оружия.

Сейчас под угрозой находятся жизни 30 000 нефтяников, работающих в Мексиканском заливе. А не так давно в сети вместе с креветками попали контейнеры с горчичным газом. Что делать со сложившейся ситуацией, пока неизвестно.