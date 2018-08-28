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Американцы показали аналог российского "Искандера"

29.08.2018 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Raytheon показала новую оперативно-тактическую ракету DeepStrike, которая должна поражать цели на дальности 499 км. Боеприпас разрабатывался в рамках проекта Long Range, Precision Fire, который можно рассматривать как ответ российским оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер», пишет «Популярная механика».

Одним из условий, поставленных перед разработчиками DeepStrike, стала возможность применения ракеты уже существующими комплексами, такими как M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Также военные США хотят, чтобы новая ракета была гораздо точнее уже имеющихся изделий семейства ATACMS, несла больше взрывчатого вещества и стоила дешевле.

 
 
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Компания Raytheon показала новую оперативно-тактическую ракету DeepStrike, которая должна поражать цели на дальности 499 км. Боеприпас разрабатывался в рамках проекта Long...
 
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