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Американцы показали аналог российского "Искандера"
29.08.2018 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Raytheon показала новую оперативно-тактическую ракету DeepStrike, которая должна поражать цели на дальности 499 км. Боеприпас разрабатывался в рамках проекта Long Range, Precision Fire, который можно рассматривать как ответ российским оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) «Искандер»,
Одним из условий, поставленных перед разработчиками DeepStrike, стала возможность применения ракеты уже существующими комплексами, такими как M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System).
Также военные США хотят, чтобы новая ракета была гораздо точнее уже имеющихся изделий семейства ATACMS, несла больше взрывчатого вещества и стоила дешевле.
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Компания Raytheon показала новую оперативно-тактическую ракету DeepStrike, которая должна поражать цели на дальности 499 км. Боеприпас разрабатывался в рамках проекта Long...
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