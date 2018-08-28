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Acer представила необычное игровое кресло-трон
29.08.2018 13:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Acer перед началом выставки IFA 2018
Массивная конструкция весом 220 кг и высотой 1,5 метра получило эргономичное сиденье, откидывающееся до 140 градусов. Здесь есть место для трех 27-дюймовых мониторов и игрового системного блока (придется покупать отдельно), а также футуристичная подсветка и удобная площадка для ног.
К сожалению, о старте продаж и цене пока ничего не сообщается. Но вряд ли это монструозное сооружение для хардкорных геймеров будет дешевым.
Смотрите, сколько у нас сейчас стоят популярные игровые ноутбуки Acer:
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Компания Acer перед началом выставки IFA 2018 представила несколько новинок, среди которых особо выделяется одна — игровое кресло Predator Thronos.
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