Acer представила необычное игровое кресло-трон

Компания Acer перед началом выставки IFA 2018 представила несколько новинок, среди которых особо выделяется одна — игровое кресло Predator Thronos.

Массивная конструкция весом 220 кг и высотой 1,5 метра получило эргономичное сиденье, откидывающееся до 140 градусов. Здесь есть место для трех 27-дюймовых мониторов и игрового системного блока (придется покупать отдельно), а также футуристичная подсветка и удобная площадка для ног.





К сожалению, о старте продаж и цене пока ничего не сообщается. Но вряд ли это монструозное сооружение для хардкорных геймеров будет дешевым.

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