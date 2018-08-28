Взрыв мины возле базы американских подлодок

Неподалеку от расположенной на северо-западе США военно-морской базы Китсап военные водолазы обезвредили контактную мину, обнаруженную на фарватере базы, сообщает «Российская газета». Очевидец события выложил видео подрыва на своей странице в Тwitter.

Предварительные исследования показали, что мина относилась к периоду Второй мировой войны: водолазы нашли на ней многолетние органические наросты. До прибытия специалистов мину, достигавшую метра в диаметре, охраняли катера Береговой охраны. Экипажам кораблей были разосланы предупреждения, поскольку мина плавала на оживленном судоходном пути в Китсап.

Китсап — одна из крупнейших военно-морских баз США на тихоокеанском побережье и ближайшая к России. Здесь базируется половина американских стратегических подводных ракетоносцев типа Ohio, находятся крупнейшие в ВМС США хранилища ядерного оружия и топлива, а также единственный на побережье сухой док для ремонта авианосцев.

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