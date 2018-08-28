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Honor 8X Max: новые фото и все характеристики огромного смартфона
29.08.2018 14:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Китайский ритейлер Suning
На задней части смартфона — двойная основная камера со вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Гаджет будет продаваться как минимум в трех расцветках — черной, синей и красной.
Согласно утечке, смартфон получит 7,12-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и фирменный процессор Kirin 970 (раньше речь шла о чипе Snapdragon 660 или 636). Новинка получит 4/6 ГБ оперативной и 64/128 постоянной памяти, двойную основную камеру на 16 + 2 Мп, фронтальный модуль на 8 Мп, а также батарею на 4900 мАч и поддержку Dolby Atmos.
По последним данным, презентация Honor 8X Max и «стандартной» версии Honor 8X состоится 5 сентября.
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