Honor 8X Max: новые фото и все характеристики огромного смартфона

Китайский ритейлер Suning полностью рассекретил до анонса смартфон Honor 8X Max. Судя по «утечке», гаджет получит стеклянный корпус с металлической рамкой. На передней стороне устройства будет большой дисплей с небольшим каплевидным вырезом с глазком фронтальной камеры.





На задней части смартфона — двойная основная камера со вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Гаджет будет продаваться как минимум в трех расцветках — черной, синей и красной.





Согласно утечке, смартфон получит 7,12-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и фирменный процессор Kirin 970 (раньше речь шла о чипе Snapdragon 660 или 636). Новинка получит 4/6 ГБ оперативной и 64/128 постоянной памяти, двойную основную камеру на 16 + 2 Мп, фронтальный модуль на 8 Мп, а также батарею на 4900 мАч и поддержку Dolby Atmos.





По последним данным, презентация Honor 8X Max и «стандартной» версии Honor 8X состоится 5 сентября.

Смотрите, сколько у нас стоят актуальные модели Honor: