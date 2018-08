Житель Вьетнама Нгуйен Куанг (Nguyen Quang) опубликовал в Инстаграме снимки, как его 12-летняя сестра выполняет домашнюю работу. По словам Нгуйена, в школе ей задали нарисовать своего кота, но девочка вместо этого просто обвела животное. Несмотря на такую помощь «оригинала», результат вышел не слишком удачным, пишет TJournal .

Картинки стали популярны во Вьетнаме и Южной Корее, но, но весь мир они стали знамениты 26 августа — тогда их опубликовала пользовательница Твиттера под ником @anxwz. Подписчики девушки начали смеяться над выражением морды кота, сделав его героем типичного мема «Я — моя жизнь».

The cats face says it all pic.twitter.com/psHkR9lLV9