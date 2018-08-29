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Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

29.08.2018 18:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Я очень хорошо помню 1 сентября 2011 года — тогда компания Samsung стала «гвоздем» выставки IFA в Берлине, представив Galaxy Note первого поколения. «Его огромный 5,3-дюймовый экран ставит его практически в одну категорию с планшетами», писали тогда в прессе. Неудивительно — ведь актуальный на тот момент iPhone 4 имел всего лишь 3,5-дюймовый дисплей.

С тех пор прошло 7 лет, линейка всё еще существует (хотя и поговаривают о ее скором закрытии), и с ее последним представителем — Galaxy Note 9 — я проходил три недели, чтобы перед официальным стартом продаж в Беларуси (31 августа) рассказать о своих впечатлениях об устройстве.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

«Quadratisch. Praktisch. Gut»

Мне очень нравился дизайн предшественника — Galaxy Note 8. Эдакий «Quadratisch. Praktisch. Gut». Большой брутальный гаджет, практически без закруглений по углам (в отличие от более скругленных устройств линейки Galaxy S) со стильной черной полоской камер сзади. В обзоре я тогда даже назвал его «мужской» версией Galaxy S8.

В Galaxy Note 9 «квадратность» осталась, рамка под экраном стала неощутимо меньше, а вот модуль камер поменялся — сканер переехал вниз (чтобы при нажатии не заляпывать глазок), черная полоска сменилась окраской «в цвет кузова», что в итоге дает небольшое ощущение эстетического дискомфорта — из-за асимметрии. Учитывая, что сканером отпечатков я не пользуюсь — для меня это, пусть и субъективный, но минус.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании
Galaxy Note 9 — слева. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Также рекомендую новоиспеченным владельцам приобрести чехол. Уже через пару дней на задней поверхности смартфона я получил глубокую царапину (хотя всё время носил в кармане джинсов без других посторонних предметов).

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании
Царапина видна слева и ниже от надписи Samsung

А вот желтый стилус к синему смартфону, наоборот, на мой взгляд прикольное решение — вроде веселых носков у канадского премьер-министра, которые он надевает к своим деловым костюмам. Кстати, во всех остальных версиях Galaxy Note 9 стилус идет в цвет корпуса.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании
«Медная» версия со стилусом в цвет корпуса

К габаритам сложно было привыкнуть

Отличительными чертами всех «ноутов» был их стилус и, конечно же, большие экраны. С каждым годом диагональ либо росла, либо оставалось неизменной, и в 2018 году мы имеем 6,4 дюйма. Отмечу, что для среднестатистической руки это всё-таки крупный размер даже по современным меркам.

Ранее я уже определил для себя оптимальный размер безрамочного смартфона. Я люблю пользоваться гаджетом одной рукой, и максимальный размер дисплея, с которым это получалось, был 5,8 дюйма. Поэтому я считал почти идеальным размер, например, Galaxy S9 или iPhone X.

Почти, потому что у больших гаджетов, конечно же, есть свои преимущества — больше дисплей и объем аккумулятора.

Первое время это вызывало у меня определенное неудобство — смартфон чувствуется в кармане джинсов, когда наклоняешься, например, завязать шнурки. Да и вообще Galaxy Note 9 — это первый смартфон, который полностью не поместился в кармане моих штанов.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Спустя какое-то время я всё-таки приноровился довольно комфортно пользоваться Galaxy Note 9 одной рукой — у меня настроена разблокировка взглядом, а большинство иконок приложений расположены внизу экрана. Единственное для чего постоянно приходится перехватывать гаджет — для нажатия кнопки блокировки (я левша, а кнопка справа).

Наверное, идеальный экран

Как я уже писал, у огромных смартфонов есть свои неоспоримые плюсы.

Моя работа неразрывно связана с интернетом — это постоянное отслеживание/чтение новостей, даже тогда, когда ты не сидишь за хорошим монитором в офисе. Тут, конечно, большой экран — победитель. Глаза устают меньше и нет необходимости переворачивать смарт в горизонтальное положение для комфортного чтения.

К остальным параметрам тоже вопросов нет — всё четко, ярко, контрастно, экран хорошо читается даже под прямыми солнечными лучами. И еще понравилось олеофобное покрытие (надеюсь, оно продержится подольше).

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании
Слева — Galaxy Note 9 с чуть меньшей, чем у Galaxy Note 8 рамкой снизу

Еще один важный для меня нюанс — отличная цветопередача. Впрочем, как мне кажется, полностью победу над раздражающей порой «синевой» и ядерно-яркими цветами в своих Super AMOLED дисплеях Samsung одержала еще в Galaxy S9. Ну и факт от авторитетных независимых экспертов — DisplayMate дал экрану смартфона максимальную оценку А+ и назвал его «жемчужиной на короне гаджета».

Он почти не нагревается

В последнее время стало модно выпускать «игровые» смартфоны — вспомним, например, Xiaomi Black Shark или режим GPU Turbo в смартфонах Honor и Huawei. Учитывая мощность современных гаджетов, они без труда разделываются даже с самыми тяжелыми мобильными играми на максимальных настройках. Разумеется, Galaxy Note 9 с топовым чипом Samsung тут не исключение.

Однако в игровых режимах есть вероятность сильного нагрева чипа и последующего троттлинга с замедлением процессора. Для снижения нагрева производители смартфонов стали практиковать продвинутые системы охлаждения. В Galaxy Note 9 она называется Water Carbon, и работает система на ура.

Например, за полчаса игры в графически «тяжелую» Asphalt 9 я не почувствовал какого-либо заметного нагрева гаджета. Для меня это не особый плюс (я почти не играю в мобильные игры), но для кого-то может стать важным моментом.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Про звук и связь

Здесь очень коротко. Проблем со связью во время использования гаджета я не заметил — собеседника слышно прекрасно, на меня также не жаловались. SMS с пропущенными звонками (из-за недоступности) тоже не приходили.

Отдельно хочу выделить звук. Здесь используются стереодинамики и качество/громкость звука такова, что Note 9 с большой натяжкой, но можно использовать в качестве портативной колонки. А с чехлом-подставкой вполне удобно за утренней чашкой кофе посмотреть новый сериал Disenchantment (кстати, рекомендую). А еще тут в комплекте идут (проводные) наушники AKG.

Про аккумулятор

Samsung Galaxy Note 9 получил самую большую среди флагманских смартфонов Samsung батарею — 4000 мАч. Для сравнения — у Galaxy S9+ ее объем равен 3500 мАч, у прошлогоднего Galaxy Note 8 — 3300 мАч.

Тем не менее какой-то серьезной разницы в сравнении со временем работы, например Galaxy S9+, я не заметил. Возможно, дело в моем очень активном использовании смартфона (постоянная работа в интернете, мессенджеры и соцсети, как по Wi-Fi, так и в 3G), но, как и ранее, гаджета мне хватает примерно на сутки. Радует быстрая зарядка (нужно использовать «родное» устройство) и возможность быстрой беспроводной зарядки.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кстати, вместе с Note 9, было анонсировано комбинированное двойное зарядное устройство — реально удобно, если у вас есть еще и часы Samsung. С ним обычной зарядкой дома я пользовался только на выходных.

«Заряженные» камеры

Samsung всегда трепетно относилась к качеству мобильной фотографии, учитывая, что это сейчас один из главных трендов в мире смартфонов. Однако узнав финальные спецификации камер в Galaxy Note 9, чудес я не ждал — здесь точно такие же модули, как в вышедшем в начале года Galaxy S9. За одним исключением — в Samsung пообещали, что улучшением качества в «ноуте» занимается искусственный интеллект.

Мы уже провели тестирование в сложных условиях, чтобы сравнить качество снимков, получаемых на Galaxy S9+ и Galaxy Note 9, и действительно, в некоторых сценах более новый смартфон отрабатывает лучше — убедитесь сами.

А в целом качество фотографий, как с двойным зумом (используется второй модуль камеры), так и без него вы можете оценить ниже. Все они сделаны «с рук» в автоматическом режиме.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании

И о стилусе

Для меня — одна из самых бесполезных опций в смартфоне, несмотря на то, что это позиционируется главной «фишкой» в линейке Note.

Я правда знаю людей, которые активно используют стилус «ноутов» в своей работе — и это не только творческие личности. Однако сам за три недели я использовал его лишь несколько раз — для создания селфи (в новом стилусе есть Bluetooth, и он может делать фото нажатием на кнопку на нем) и для разукрашек ребенку.

Хотя, повторюсь, это довольно мощный инструмент в умелых руках.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании
Это фото сделано с помощью стилуса (желтый у меня в руке)

Что в итоге

Можно было бы сказать «это фиаско, братан», если бы к смартфону стоимостью 2339 рублей (версия с 6/128 ГБ памяти) были бы серьезные нарекания. Их здесь нет — отличная сборка, прекрасный дисплей, громкий звук, очень хорошие камеры, автономность и поддержка быстрой беспроводной зарядки. Кроме того, наверняка есть множество людей, которые оценят функциональность стилуса.

Из субъективных минусов я бы выделил лишь расположение основных камер и сканера отпечатков пальцев сзади — в Galaxy Note 8 его дизайн нравился мне больше. Кроме того, кому-то устройство покажется чересчур большим — обязательно примерьте его в своей руке, если решитесь на покупку. А для меня это всё-таки двуручный гаджет.

Три недели с Samsung Galaxy Note 9: впечатления о самом продвинутом смартфоне компании
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят другие флагманы Samsung:

 
Теги: Новости
 
 
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Я очень хорошо помню 1 сентября 2011 года — тогда компания Samsung стала «гвоздем» выставки IFA в Берлине, представив Galaxy Note первого поколения. «Его огромный 5,3-дюймовый...
 
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