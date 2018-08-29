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Огромные 8К-телевизоры Samsung поступят в продажу в сентябре

30.08.2018 09:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Samsung на выставке IFA 2018 представила свою топовую линейку телевизоров Q900R QLED 8K TV. Гаджеты, благодаря искусственному интеллекту, способны масштабировать разрешение воспроизводимого видеоконтента до 8К.

Огромные 8К-телевизоры Samsung поступят в продажу в сентябре

Линейка Samsung QLED 8K состоит из четырех моделей с экранами с диагональю 65, 75, 82 и 85 дюймов. Возможность показывать контент в качестве 8K в новых телевизорах реализуется за счет использования нескольких технологий, в том числе Real 8K Resolution, Q HDR 8K и Quantum Processor 8K.

Технология Real 8K Resolution позволяет воспроизводить изображение с пиковой яркостью 4000 нит, что является стандартом, которого сегодня придерживается большинство киностудий. Функция Q HDR 8K с поддержкой стандарта HDR10+ улучшает цветопередачу.

Реализованная в телевизоре Q900R технология 8K AI Upscaling, созданная с использованием технологий искусственного интеллекта, по заявлению производителя, позволяет улучшить качество изображения до уровня 8К, вне зависимости от качества исходного контента.  

На ряде рынков новые телевизоры появятся до конца сентября. Цена пока не озвучивается, но не стоит ожидать, что она будет маленькой.

Смотрите, какие телевизоры Samsung популярны сейчас в Беларуси:

 

 
 
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Samsung на выставке IFA 2018 представила свою топовую линейку телевизоров Q900R QLED 8K TV. Гаджеты, благодаря искусственному интеллекту, способны масштабировать разрешение...
 
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