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Яхта зацепилась за американский авианосец
30.08.2018 10:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сан-Диего произошло необычное морское ДТП — частная яхта зацепилась парусом за американский тяжелый авианосец USS Midway. Видео было опубликовано на
USS Midway — тяжелый американский авианосец. Он был спущен на воду в 1945 году. За время своей долгой службы он успел поучаствовать в войне в Северном Вьетнаме и операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Из состава флота корабль вывели 11 апреля 1992 года. С 1998-го это корабль-музей в Сан-Диего.
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В Сан-Диего произошло необычное морское ДТП — частная яхта зацепилась парусом за американский тяжелый авианосец USS Midway. Видео было опубликовано на странице Instagram...
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