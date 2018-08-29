LG представила первый в мире OLED-телевизор с 8K-разрешением

На выставке IFA 2018 компания LG представила свой новый топовый ТВ. Это первый в мире OLED-телевизор с 8K-разрешением.





Разрешение 88-дюймового гиганта — 7680×4320 пикселей. В LG рассказали, что «в результате увеличения объемов OLED-телевизоров на рынке в два раза в 2018 году, LG продолжит наращивать долю OLED-телевизоров в сегменте моделей премиум-класса и ускорит темпы перехода потребителей на OLED-телевизоры».

В компании рассказали, что рынок телевизоров с разрешением 8K все еще находится в стадии становления, ожидается, что к 2022 году рост превысит 5 миллионов единиц.

К сожалению, в компании не озвучили цену нового телевизора и время появления его в продаже.

Смотрите, какие телевизоры LG популярны сейчас в Беларуси: