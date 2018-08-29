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LG представила первый в мире OLED-телевизор с 8K-разрешением
30.08.2018 13:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На выставке IFA 2018 компания LG
Разрешение 88-дюймового гиганта — 7680×4320 пикселей. В LG рассказали, что «в результате увеличения объемов OLED-телевизоров на рынке в два раза в 2018 году, LG продолжит наращивать долю OLED-телевизоров в сегменте моделей премиум-класса и ускорит темпы перехода потребителей на OLED-телевизоры».
В компании рассказали, что рынок телевизоров с разрешением 8K все еще находится в стадии становления, ожидается, что к 2022 году рост превысит 5 миллионов единиц.
К сожалению, в компании не озвучили цену нового телевизора и время появления его в продаже.
Смотрите, какие телевизоры LG популярны сейчас в Беларуси:
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На выставке IFA 2018 компания LG представила свой новый топовый ТВ. Это первый в мире OLED-телевизор с 8K-разрешением.
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