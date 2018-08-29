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Новейшая российская разработка "Платформа-О" сломалась во время демонстрации

30.08.2018 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время демонстрационного показа новейшего тягача для стратегических ракет на КамАЗ-7850 с колесной формулой 16×16 в кадр попал дефект трансмиссии машины, сообщает Defence blog.

Во время демонстрации произошел сбой в бортовой электронике нового шасси и несколько колес были повернуты в противоположном направлении. В ролике четко видны проблемы с колесами 3-й и 4-й осей.

Представители Минобороны России и организаторы форума отказались комментировать механические проблемы нового ракетного носителя К-7850.

Опытно-конструкторские работы по созданию российского носителя межконтинентальных баллистических ракет назвали «Платформа-О». Грузоподъемность платформы составляет 85 тонн, этого с избытком хватает для перевозки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (стартовая масса порядка 50 тонн) и всего необходимого оборудования.

До сих пор в качестве колесной базы для российских баллистических ракет использовались белорусские шасси МЗКТ. Сейчас идет работа по адаптации для этих целей «Платформы-О».

 
 
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Во время демонстрационного показа новейшего тягача для стратегических ракет на КамАЗ-7850 с колесной формулой 16×16 в кадр попал дефект трансмиссии машины,...
 
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