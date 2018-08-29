ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за жары в Малибу "сварились" две тысячи рыб

30.08.2018 17:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Две тысячи лобанов погибли в заливе Малибу и питающей его реке на прошлой неделе. Причиной стала аномально высокая температура, которую не переносит эта рыба, пишет Live Science.

Из-за жары в Малибу "сварились" две тысячи рыб

Лобан (Mugil cephalus) — промысловая рыба, самая крупная из рода серых кефалей. Взрослые рыбы могут достигать 46 сантиметров в длину и весить до 1,3 килограмма. Этот вид обладает способностью выпрыгивать из воды при испуге и легко перепрыгивает через выставленные ставные сети.

На прошлой неделе около двух тысяч лобанов всплыли животами вверх в заливе Малибу и реке Малибу-крик. При этом другие виды рыб из этой реки остались живы.

Сотрудники Калифорнийского департамента парков и отдыха попытались расследовать, что вызвало гибель рыб. Пока наиболее правдоподобное объяснение — экстремально высокая температура воды в лагуне, которая прогрелась до 27−28 градусов Цельсия. Считается, что эта температура — верхний предел, при котором может может выжить лобан.

Из-за жары в Малибу "сварились" две тысячи рыб

Местный управляющий департамента парков и отдыха Крейг Сэп, сказал, что это был самый крупный мор рыбы в этом районе, который он когда-либо видел. Температура теплой воды, возможно, просто «сварила» рыбу до смерти. Обычно погибшую рыбу оставляют на месте, однако местные чиновники решили убрать ее, так как тушки вымывало на популярные пляжи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две тысячи лобанов погибли в заливе Малибу и питающей его реке на прошлой неделе. Причиной стала аномально высокая температура, которую не переносит эта рыба,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новейшая российская разработка "Платформа-О" сломалась во время демонстрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика