Две тысячи лобанов погибли в заливе Малибу и питающей его реке на прошлой неделе. Причиной стала аномально высокая температура, которую не переносит эта рыба, пишет Live Science .





Лобан (Mugil cephalus) — промысловая рыба, самая крупная из рода серых кефалей. Взрослые рыбы могут достигать 46 сантиметров в длину и весить до 1,3 килограмма. Этот вид обладает способностью выпрыгивать из воды при испуге и легко перепрыгивает через выставленные ставные сети.

На прошлой неделе около двух тысяч лобанов всплыли животами вверх в заливе Малибу и реке Малибу-крик. При этом другие виды рыб из этой реки остались живы.

Сотрудники Калифорнийского департамента парков и отдыха попытались расследовать, что вызвало гибель рыб. Пока наиболее правдоподобное объяснение — экстремально высокая температура воды в лагуне, которая прогрелась до 27−28 градусов Цельсия. Считается, что эта температура — верхний предел, при котором может может выжить лобан.





Местный управляющий департамента парков и отдыха Крейг Сэп, сказал, что это был самый крупный мор рыбы в этом районе, который он когда-либо видел. Температура теплой воды, возможно, просто «сварила» рыбу до смерти. Обычно погибшую рыбу оставляют на месте, однако местные чиновники решили убрать ее, так как тушки вымывало на популярные пляжи.