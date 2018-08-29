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Из-за жары в Малибу "сварились" две тысячи рыб
30.08.2018 17:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Две тысячи лобанов погибли в заливе Малибу и питающей его реке на прошлой неделе. Причиной стала аномально высокая температура, которую не переносит эта рыба, пишет
Лобан (Mugil cephalus) — промысловая рыба, самая крупная из рода серых кефалей. Взрослые рыбы могут достигать 46 сантиметров в длину и весить до 1,3 килограмма. Этот вид обладает способностью выпрыгивать из воды при испуге и легко перепрыгивает через выставленные ставные сети.
На прошлой неделе около двух тысяч лобанов всплыли животами вверх в заливе Малибу и реке Малибу-крик. При этом другие виды рыб из этой реки остались живы.
Сотрудники Калифорнийского департамента парков и отдыха попытались расследовать, что вызвало гибель рыб. Пока наиболее правдоподобное объяснение — экстремально высокая температура воды в лагуне, которая прогрелась до 27−28 градусов Цельсия. Считается, что эта температура — верхний предел, при котором может может выжить лобан.
Местный управляющий департамента парков и отдыха Крейг Сэп, сказал, что это был самый крупный мор рыбы в этом районе, который он когда-либо видел. Температура теплой воды, возможно, просто «сварила» рыбу до смерти. Обычно погибшую рыбу оставляют на месте, однако местные чиновники решили убрать ее, так как тушки вымывало на популярные пляжи.
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Две тысячи лобанов погибли в заливе Малибу и питающей его реке на прошлой неделе. Причиной стала аномально высокая температура, которую не переносит эта рыба,...
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