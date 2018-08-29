|
Официальное фото новых iPhone и Apple Watch утекло в Сеть до анонса
30.08.2018 23:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Не успела Apple объявить дату анонса своих новых гаджетов — большая презентация пройдет, как и ожидалось, 12 сентября, как в Сети появилось официальное фото iPhone 2018 года и Apple Watch 4-го поколения.
Снимками
Кроме того, 12 сентября Apple покажет Apple Watch Series 4. Вот их фото:
Основное визуальное изменение — почти безрамочный дисплей. Ожидается, что его площадь будет примерно на 15% больше, чем у предыдущих моделей. Кроме того, на изображении виден новый циферблат, показывающий больше полезной информации. Справа посередине появилось новое отверстие — возможно, речь идет о дополнительном микрофоне.
Напомним, на большой презентации Apple помимо 3 новых iPhone и часов, ожидается анонс новых iPad, ноутбуков и компьютеров Mac Mini.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные сейчас модели iPhone:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не успела Apple объявить дату анонса своих новых гаджетов — большая презентация пройдет, как и ожидалось, 12 сентября, как в Сети появилось официальное фото iPhone 2018...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)