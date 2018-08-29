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Официальное фото новых iPhone и Apple Watch утекло в Сеть до анонса

30.08.2018 23:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Не успела Apple объявить дату анонса своих новых гаджетов — большая презентация пройдет, как и ожидалось, 12 сентября, как в Сети появилось официальное фото iPhone 2018 года и Apple Watch 4-го поколения.

Снимками поделился ресурс 9to5Mac. На первой фотографии мы видим 5,8 и 6,5-дюймовые iPhone с OLED-дисплеями. Они получат название iPhone XS и будут представлены в том числе в золотой расцветке.

Официальное фото новых iPhone и Apple Watch утекло в Сеть до анонса

Кроме того, 12 сентября Apple покажет Apple Watch Series 4. Вот их фото:

Официальное фото новых iPhone и Apple Watch утекло в Сеть до анонса

Основное визуальное изменение — почти безрамочный дисплей. Ожидается, что его площадь будет примерно на 15% больше, чем у предыдущих моделей. Кроме того, на изображении виден новый циферблат, показывающий больше полезной информации. Справа посередине появилось новое отверстие — возможно, речь идет о дополнительном микрофоне.

Напомним, на большой презентации Apple помимо 3 новых iPhone и часов, ожидается анонс новых iPad, ноутбуков и компьютеров Mac Mini.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные сейчас модели iPhone:

 
 
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Не успела Apple объявить дату анонса своих новых гаджетов — большая презентация пройдет, как и ожидалось, 12 сентября, как в Сети появилось официальное фото iPhone 2018...
 
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