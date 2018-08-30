Как оформить таможенные документы на товары через интернет

Всем, кто ввозит на территорию Таможенного союза партии товаров, обязательно нужно осуществить предварительное информирование — сообщить сотрудникам таможни, что именно вы везете. После пересечения границы или при перемещении товаров по территории Таможенного союза необходимо будет оформить статистическую декларацию. Обеими услугами можно воспользоваться через интернет на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ).



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Первая услуга — « Представление таможенным органам ЭПИ (Электронное предварительное информирование)». Она обязательна, воспользоваться ей нужно не позднее чем за 2 часа до прибытия на границу. ЭПИ призвано оптимизировать и ускорить процесс прохождения таможенного оформления.

В личном кабинете на ЕПЭУ вы получите регистрационный номер — обязательный для постановки в электронную очередь и таможенного оформления. Стоимость передачи одной ЭПИ — 6 рублей.

Вторая услуга — « Представление таможенным органам ЭСД (Электронная статистическая декларация)». На ЕПЭУ доступна передача статистической и периодической статистической декларации, а также возможность аннулировать ранее зарегистрированные статистические декларации. Передача одного такого электронного документа стоит 60 копеек.

Услуги доступны для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые являются резидентами Беларуси и зарегистрированы в качестве пользователей Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования. Это могут быть как сами таможенные перевозчики, так и таможенные представители, а также иные уполномоченные заинтересованные лица.

Чтобы пользоваться электронными услугами по передаче электронных таможенных документов, необходимо получить ключ электронной цифровой подписи и заключить договор с Национальным центром электронных услуг.

По данным Национального центра электронных услуг, сейчас в Беларуси подключено более 1000 таможенных декларантов. С начала года через ЕПЭУ передано более 117 тысяч таможенных документов.