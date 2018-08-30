|
Как оформить таможенные документы на товары через интернет
31.08.2018 07:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Всем, кто ввозит на территорию Таможенного союза партии товаров, обязательно нужно осуществить предварительное информирование — сообщить сотрудникам таможни, что именно вы везете. После пересечения границы или при перемещении товаров по территории Таможенного союза необходимо будет оформить статистическую декларацию. Обеими услугами можно воспользоваться через интернет на
Первая услуга — «
В личном кабинете на ЕПЭУ вы получите регистрационный номер — обязательный для постановки в электронную очередь и таможенного оформления. Стоимость передачи одной ЭПИ — 6 рублей.
Вторая услуга — «
Услуги доступны для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые являются резидентами Беларуси и зарегистрированы в качестве пользователей Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования. Это могут быть как сами таможенные перевозчики, так и таможенные представители, а также иные уполномоченные заинтересованные лица.
Чтобы пользоваться электронными услугами по передаче электронных таможенных документов, необходимо получить ключ электронной цифровой подписи и заключить договор с Национальным центром электронных услуг.
По данным Национального центра электронных услуг, сейчас в Беларуси подключено более 1000 таможенных декларантов. С начала года через ЕПЭУ передано более 117 тысяч таможенных документов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всем, кто ввозит на территорию Таможенного союза партии товаров, обязательно нужно осуществить предварительное информирование — сообщить сотрудникам таможни,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)